Lin­den macht den Sack zu

Per­fek­ter Start in den mitt­le­ren Spiel­ab­schnitt für unse­re Far­ben: In der 23. Minu­te sti­bitz­te Hechtl die Schei­be von Bir­ner und über­wand Goa­lie Di Berar­do zum 1:2. Drei Minu­ten spä­ter jubel­ten unse­re Wöl­fe erneut, doch die Fern­seh­bil­der bestä­tig­ten die Schieds­rich­ter, die das Tor nicht aner­kann­ten, weil Verelst die Schei­be mit der Hand über die Linie beför­dert hat­te. Unse­re Cracks waren nun minu­ten­lang drückend über­le­gen, Lin­dau schwamm in der Abwehr, doch Di Berar­do stand im Lin­dau­er Tor wie ein Fels in der Bran­dung. Als jedoch in der 35. Minu­te Verelst in Über­zahl den zwei­ten Nach­schuss bekam, war auch der Goa­lie der Islan­ders geschla­gen und muss­te das 1:3 hinnehmen.

Kampf auf Bie­gen und Brechen

Die Islan­ders hat­ten sie in der zwei­ten Pau­se wie­der gesam­melt und kamen mit noch mehr Kampf­kraft zurück aufs Eis. Ein schnel­ler Über­zahl­tref­fer für die Gast­ge­ber zum 2:3 durch Och­mann ver­lieh den Islan­ders zusätz­lich Flü­gel. Unse­re Wöl­fe hat­ten nun ein ums ande­re Mal Mühe, die unbän­dig kämp­fen­den Lin­dau­er in Zaum zu hal­ten, doch der Abwehr­ver­bund hielt Stand und der wie­der ein­mal sehr gut auf­ge­leg­te Wei­de­kamp mach­te alle Chan­cen auf einen mög­li­chen Aus­gleichs­tref­fer zunich­te. Als Lin­dau den Tor­hü­ter für einen wei­te­ren Feld­spie­ler gezo­gen hat­te, gelang Lin­den mit einem Schuss aus der eige­nen Ver­tei­di­gungs­zo­ne her­aus die Ent­schei­dung zum 2:4.

