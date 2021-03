War­um lief es so, wie es gelau­fen ist? Unter ande­rem die­ser Fra­ge ver­sucht man bei medi bay­reuth nach den Spie­len der HEROES OF TOMOR­ROW im bei den Fans sehr belieb­ten After Game Talk auf den Grund zu gehen. Das Gespräch, meist mit medi Head Coach Raoul Kor­ner, wur­de und wird auch in die­ser Sai­son von TEAM GOLD, der Adres­se in Bay­reuth in Sachen Per­so­nal- und Unter­neh­mens­ent­wick­lung, prä­sen­tiert. Dies wird auch in Zukunft so blei­ben, denn bei­de Sei­ten haben eine Fort­füh­rung der Part­ner­schaft beschlossen.

Das sagt Flo­ri­an Gold (Geschäfts­füh­rer TEAM GOLD | Gold Unter­neh­mens­ent­wick­lung GmbH):

„Für uns war klar, dass wir auch in die­ser her­aus­for­dern­den Zeit dem Bay­reu­ther Bas­ket­ball treu blei­ben. Team­spi­rit, Füh­rung, Orga­ni­sa­ti­on und aktu­ell die Digi­ta­li­sie­rung – medi bay­reuth reprä­sen­tiert für uns sport­lich sehr gut die The­men, die wir in unse­rer Pra­xis in der Unter­neh­mer­be­ra­tung und der Füh­rungs­kräf­te­ent­wick­lung täg­lich erle­ben. Die part­ner­schaft­li­che und ver­trau­ens­vol­le Zusam­men­ar­beit mit medi bay­reuth schät­zen wir sehr und freu­en uns, auch in die­sem Jahr den After Game Talk zu prä­sen­tie­ren – jetzt eben online! Das gesam­te TEAM GOLD wünscht der Mann­schaft von Raoul Kor­ner eine erfolg­rei­che Sai­son. Wir wer­den wie bis­her die HEROES OF TOMOR­ROW mit vol­ler Ener­gie anfeu­ern, damit die Sai­son­zie­le erreicht werden.”