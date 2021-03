Dormitz, Lkrs. Forch­heim. In Zeit­raum von Mitt­woch auf Frei­tag trie­ben bis­lang unbe­kann­te Van­da­len auf einem Wochen­end­grund­stück im nörd­li­chen Gemein­de­be­reich ihr Unwe­sen. So wur­de ver­sucht das auf dem Gelän­de befind­li­che Gar­ten­haus auf­zu­bre­chen. Des Wei­te­ren wur­den meh­re­re Bäu­me mit­tels auf dem Grund­stück befind­li­cher Ben­zin­ka­ni­ster in Brand gesetzt. Ins­ge­samt ent­stand ein Scha­den von rund 300 Euro. Wer kann Hin­wei­se zu den unbe­kann­te Van­da­len machen.