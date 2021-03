Nor­ma­ler­wei­se tref­fen sich im Aus­bil­dungs­raum der ober­frän­ki­schen Johan­ni­ter in Bam­berg Men­schen, die sich für den Not­fall fit machen wol­len und ihre Erste-Hil­fe-Kennt­nis­se auf­fri­schen. Doch dies­mal sind es Ruby, Anton, Kleo, Boons, Luna und Lau­ser, die den Raum erobern. Sie haben heu­te einen wich­ti­gen Ter­min: Ihr Pra­xis­test als Lese­hund steht auf dem Programm.

Unter den auf­merk­sa­men Blicken von Hel­mut Win­ter und Pia Schlaug, die sich bei den Johan­ni­tern um das Pro­jekt Lese­hun­de küm­mern, müs­sen die Vier­bei­ner zei­gen, dass sie ihrem zukünf­ti­gen Job als Lese­hun­de gewach­sen sind. Einen ent­spre­chen­den Wesens­test durch einen erfah­re­nen Hun­de­trai­ner haben Bob­tail Anton und die ande­ren bereits erfolg­reich absol­viert und auch die Hun­de­hal­ter wur­den in einem Semi­nar auf ihre kom­men­de Auf­ga­be vor­be­rei­tet. Doch jetzt steht noch die prak­ti­sche Prü­fung an: Wie ver­hal­ten sich die Hun­de, wenn sie einem frem­den Kind begeg­nen? Und wie gehen sie mit der Vor­le­se­si­tua­ti­on um? „Wir haben heu­te auch drei Kin­der hier, die den Hun­den wirk­lich vor­le­sen, um die Situa­ti­on, wie sie dann spä­ter an den Schu­len sein wird, mög­lichst gut abzu­bil­den“, erzählt Pia Schlaug, die das Pro­jekt Lese­hun­de bei den ober­frän­ki­schen Johan­ni­tern leitet.

Seit knapp zwei Jah­ren sind in der Regi­on Bam­berg und Forch­heim ehren­amt­li­che Johan­ni­ter-Lese­hun­de-Teams unter­wegs, um Kin­der, die Pro­ble­me mit dem Lesen haben, zu unter­stüt­zen. „Wir sind bereits an zehn Schu­len in der Regi­on Bam­berg und Forch­heim im Ein­satz. Aber der Bedarf ist grö­ßer“, erzählt Pia Schlaug. „Umso mehr freu­en wir uns, dass sich wei­te­re Hun­de­hal­ter ehren­amt­lich für Kin­der enga­gie­ren wol­len und ihnen beim Lesen­ler­nen hel­fen.“ Die Anwe­sen­heit der Hun­de wirkt auf die Kin­der sowohl ent­span­nend als auch moti­vie­rend, die Vier­bei­ner kri­ti­sie­ren nicht und lachen nie­man­den aus. So kön­nen Grund­schü­ler ihre Pro­ble­me beim Lesen über­win­den. „Aber nicht jeder Hund eig­net sich als Lese­hund“, erklärt Hel­mut Win­ter von den Johan­ni­tern. „Die Hun­de müs­sen kin­der­lieb und aus­ge­gli­chen sein und auch dann ruhig blei­ben, wenn mal meh­re­re Kin­der auf sie zustür­men.“ Jule, Marei­ke und Pau­li­na, die beim Pra­xis­test pro­be­wei­se vor­le­sen, kom­men mit den ange­hen­den Lese­hun­den gut zurecht. Sie lesen den Vier­bei­nern kon­zen­triert und ruhig vor und auch Hel­mut Win­ter und sei­ne Kol­le­gin Pia Schlaug sind zufrie­den: Der neu­en Kar­rie­re von Ruby, Anton und Co. als Johan­ni­ter-Lese­hund steht damit nichts mehr im Weg.