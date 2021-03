Neben dem Imp­fen und den all­ge­mei­nen Hygie­ne- und Sicher­heits­re­geln ist das Testen der drit­te wich­ti­ge Bau­stein in der Bekämp­fung der Coro­na-Pan­de­mie. Des­halb hat­te das Bun­des­ge­sund­heits­mi­ni­ste­ri­um ange­kün­digt, dass es an offi­zi­el­len Test­stel­len, in Apo­the­ken und bei Haus­ärz­ten min­de­stens ein­mal pro Woche kosten­lo­se Schnell­tests für die Bevöl­ke­rung geben soll, soge­nann­te Bür­ger­tests. Vor die­sem Hin­ter­grund baut die Stadt Bam­berg zusätz­lich zu dem Ange­bot der Apo­the­ken im Stadt­ge­biet schritt­wei­se eine bür­ger­na­he Test­in­fra­struk­tur für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auf:

Schnell­test­zen­trum ZOB ab 29.03.2021:

(Alter Info-Point der Stadt­wer­ke am ZOB)

Pro­me­na­de­stra­ße 6a

96047 Bamberg

Mon­tag bis Sams­tag: 9 – 15 Uhr

Von Kar­frei­tag bis Oster­mon­tag täg­lich von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Ter­mi­ne nur mit Anmel­dung ab 27.03.2021

unter: www​.coro​na​-schnell​test​-bam​berg​.de

Abstrich­stel­le Galgenfuhr:

Am Sen­del­bach 15

96050 Bamberg

Mon­tag bis Sams­tag: 15 – 19 Uhr (ab 29.03.2021)

Von Kar­frei­tag bis Oster­mon­tag täg­lich von 15 – 19 Uhr geöffnet.

Ohne Ter­min.

Omni­bus:

Ein von den Stadt­wer­ken zur Ver­fü­gung gestell­ter Stadt­bus wird als mobi­les Schnell­test­zen­trum ab Don­ners­tag, 15.04.2021 die Stadt­tei­le und Quar­tie­re anfah­ren. Die Sta­tio­nen, die Hal­te­zei­ten und die Rou­ten wer­den recht­zei­tig bekannt gegeben.

Apo­the­ken (Stand 25.03.2021, ohne Gewähr):

Her­zog-Max-Apo­the­ke, Fried­rich­stra­ße 6, Tel. 24463, 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr ohne Anmeldung/​Samstag tele­fo­ni­sche Anmeldung

Georg-Apo­the­ke, Pödel­dor­fer Str. 146, Tel. 91768721, tele­fo­ni­sche Anmeldung!

Hed­wig Apo­the­ke, Franz-Lud­wig-Stra­ße 7, Tel. 23213, tele­fo­ni­sche Anmeldung!

Brücken-Apo­the­ke, Hein­richs­damm 6, Tel. 3020740, Anmel­dung: online https://​www​.held​sche​-apo​the​ken​.de/​b​r​u​e​c​k​e​n​-​a​p​o​t​h​e​k​e​-​b​a​m​b​e​rg/

Gar­ten­stadt-Apo­the­ke, See­hof­str. 46, Tel. 45635, Anmel­dung: online http://​www​.gar​ten​stadt​-apo​the​ke​.com/

Hai­napo­the­ke, Hain­stra­ße 3, Tel. 981360, 8.30 bis 9.30 Uhr, Anmel­dung über die Home­page! https://​www​.eter​min​.net/​H​a​i​n​a​p​o​t​h​eke

Lui­sen Apo­the­ke, An der Brei­ten­au 2. Tel 3012345, Anmel­dung: telefonisch

Mari­en-Apo­the­ke, Mari­en­stra­ße 1, Tel. 981510, Anmel­dung: telefonisch

Med­i­con-Apo­the­ke, Pödel­dor­fer Stra­ße 142, Tel. 510770–0, Anmel­dung: tele­fo­nisch oder online https://​www​.med​i​con​-apo​the​ke​.de/​c​o​r​o​n​a​-​s​c​h​n​e​l​l​t​e​s​t​-​b​a​m​b​e​rg/

Vita-Apo­the­ke, Pro­me­na­de­str. 2, Tel. 22797, Anmel­dung: telefonisch

Wun­der­burg Apo­the­ke, Hans-Schütz-Str. 3, Tel. 96430202, Anmel­dung: online http://​www​.gar​ten​stadt​-apo​the​ke​.com/

Im Land­kreis Bam­berg bie­ten die mei­sten Gemein­den für ihre Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in der Regel mitt­wochs oder sonn­tags Test­mög­lich­kei­ten an; eine ent­spre­chen­de Über­sicht fin­det sich auf: www​.land​kreis​-bam​berg​.de Zusätz­lich wer­den an der Abstrich­stel­le in Scheß­litz, Oberend 32, ehe­ma­li­ges Net­to­ge­bäu­de, Mon­tag bis Don­ners­tag von 9 bis 13 Uhr und am Frei­tag von 9 bis 12.30 Uhr kosten­lo­se Schnell­tests angeboten.

Kin­der und Erwach­se­ne mit Erkäl­tungs- bzw. Krank­heits­sym­pto­men, die sich testen las­sen möch­ten, wen­den sich in erster Linie an ihre Haus- bzw. Kin­der­ärz­te. Zusätz­lich bie­tet die Kin­der­kli­nik im Kli­ni­kum Bam­berg Schnell­tests für sym­pto­ma­ti­sche Kin­der und Jugend­li­che an.