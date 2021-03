7‑Ta­ge-Inzi­denz in der Stadt Bam­berg liegt bereits heu­te bei 99,5 – Stadt möch­te Ein­rich­tun­gen mit Selbst­tests für Kin­der ausstatten

Im gemein­sa­men Kri­sen­stab von Stadt und Land­kreis Bam­berg wur­de in der heu­ti­gen Sit­zung über das wei­te­re Vor­ge­hen beim Betrieb von Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen bera­ten. Nach der gel­ten­den Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung muss jeweils am Frei­tag ent­schie­den wer­den, wel­che Rege­lun­gen für die Kin­der­be­treu­ungs­ein­rich­tun­gen und die Schu­len in der Fol­ge­wo­che gelten.

Da die Schu­len auf­grund der Oster­fe­ri­en geschlos­sen sind, war nur über die Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen zu entscheiden.

Der Inzi­denz­wert für den Land­kreis Bam­berg liegt am heu­ti­gen Frei­tag (26.03.21) bei 69,3. Für die Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen im Land­kreis ist damit in der kom­men­den Woche ein­ge­schränk­ter Regel­be­trieb mög­lich. Sofern die Wer­te hier wei­ter stei­gen, muss zu Wochen­be­ginn über die Not­be­treu­ung ent­schie­den werden.

Die 7‑Ta­ges-Inzi­denz für die Stadt Bam­berg liegt laut der Ver­öf­fent­li­chung des Robert-Koch-Insti­tuts vom 26.03.2021 bei 99,5. Damit liegt die Stadt direkt am Schwel­len­wert von 100. Ab einem Wert von 100 müs­sen die Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen geschlos­sen blei­ben. Sowohl für die Stadt, als auch für den Land­kreis Bam­berg ist nach der aktu­el­len Pro­gno­se des Gesund­heits­am­tes davon aus­zu­ge­hen, dass die Inzi­denz­wer­te wei­ter steigen.

Für die Stadt Bam­berg ist damit zu rech­nen, dass eine Inzi­denz von 100 bereits am mor­gi­gen Sams­tag erreicht sein wird. Ins­ge­samt muss auch in den fol­gen­den Tagen ten­den­zi­ell von wei­ter stei­gen­den Zah­len aus­ge­gan­gen werden.

Tat­säch­lich gibt es auch meh­re­re Aus­bruchs­ge­sche­hen in Schu­len und Kin­der­ein­rich­tun­gen sowohl im Land­kreis, als auch der Stadt Bam­berg. Der Schutz vor einer Ansteckung hat wei­ter­hin höch­ste Priorität.

Die Stadt Bam­berg muss den am heu­ti­gen Frei­tag gel­ten­den Wert (99,5) öffent­lich bekannt­ma­chen. Gleich­zei­tig mit der Bekannt­ma­chung erlässt die Stadt eine All­ge­mein­ver­fü­gung, mit der eine Schlie­ßung der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen für die kom­men­de Woche ange­ord­net wird, die­se sind daher ab Mon­tag, 29.03.2021, geschlos­sen. Die Rege­lun­gen für die Not­be­treu­ung gel­ten. Die Schlie­ßung besteht zunächst bis Sonn­tag, den 04.04.2021. Ende kom­men­der Woche wird erneut über eine Schlie­ßung oder Öff­nung ent­schie­den werden.

Um die Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen in Zukunft mög­lichst infek­ti­ons­frei zu hal­ten kün­dig­te die Stadt­spit­ze an, die Ein­rich­tun­gen in der kom­men­den Woche mit Selbst­tests für die Kin­der auszustatten.

Was ist unter „Kin­der­ta­ges­be­treu­ung“ zu verstehen?

Hier­zu zäh­len Kin­der­ta­ges­stät­ten, also Kin­der­krip­pen, Kin­der­gär­ten, Kin­der­hor­te und die Kindertagespflege.