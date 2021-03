Zuwachs in der AWO-Fami­lie: Am 1. Sep­tem­ber 2021 eröff­net der Kreis­ver­band Bay­reuth-Stadt eine Kin­der­ta­ges­stät­te in der Gemein­de Mistel­gau. Sie wird Platz für 3 Grup­pen mit ins­ge­samt 55 Kin­dern bie­ten. Anmel­dun­gen sind ab sofort möglich.

„Wir freu­en uns sehr, dass die Gemein­de mit Bür­ger­mei­ster Karl Lap­pe uns das Ver­trau­en schenkt und wir ab Sep­tem­ber die neue Kita in Mistel­gau betrei­ben dür­fen“, sagt Vor­stän­din Mari­on Tost. Die Gemein­de hat­te sich Ange­bo­te von zwei poten­zi­el­len Trä­gern ein­ge­holt und sich nach aus­führ­li­cher Bera­tung und Vor­stel­lung der Kita-Kon­zep­te für den Plan der Arbei­ter­wohl­fahrt entschieden.

Kon­zept Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit

„In unse­rer neu­en Kita in Mistel­gau wol­len wir einen the­ma­ti­schen Schwer­punkt in der Päd­ago­gik auf die Tier- und Pflan­zen­welt, die Natur in und um Mistel­gau sowie Umwelt und Nach­hal­tig­keit legen“, erklärt Tost. Dazu gehör­ten Besu­che bei Land­wir­ten und das Erkun­den der Natur im Hum­mel­gau genau­so wie Koope­ra­tio­nen mit regio­na­len Unter­neh­men und Insti­tu­tio­nen, etwa mit Imkern, För­stern oder Gärt­ne­rei­en. „Wich­tig ist uns, dass die Kin­der spie­le­risch ihr Wis­sen erwei­tern kön­nen und begin­nen, Abläu­fe in unse­rem Leben bes­ser zu ver­ste­hen. Unter ande­rem ist auch die Anle­gung eines Kita-Gar­tens mit Hoch­bee­ten geplant. Die Kin­der ler­nen so, Ver­ant­wor­tung für etwas zu über­neh­men – in die­sem Fall beglei­ten die Kin­der die Ent­wick­lung von Obst und Gemü­se von der Pflan­zung über die Pfle­ge bis hin zur Ernte.

Kita ist im Bau

Bis zum Ein­zug liegt noch viel Arbeit vor der Gemein­de: Momen­tan wird die Fuß­bo­den­hei­zung ver­legt, Außen- und Innen­aus­bau wird fol­gen. Drei Grup­pen­räu­me wer­den ent­ste­hen, die jeweils über sani­tä­re Ein­rich­tun­gen ver­fü­gen. „Wir freu­en uns auf moder­ne und hel­le Räu­me, in denen sich die Kin­der ent­fal­ten kön­nen“, sagt Tost. Auch das The­ma „Digi­ta­le Kita“ wer­de immer wich­ti­ger. „Bis zum Sep­tem­ber haben wir also auch noch viel zu pla­nen, zunächst wer­den wir aber ein Team zusam­men­stel­len, das mit viel Lust und Enga­ge­ment in Mistel­gau anfan­gen wird“, sagt die Vorständin.

Info: Auf der Home­page der AWO Bay­reuth-Stadt (www​.awo​-bay​reuth​.de) kön­nen inter­es­sier­te Eltern ab sofort ihre Kin­der unver­bind­lich vor­anmel­den. Ab Diens­tag, 6. April 2021, steht außer­dem Pro­jekt­ko­or­di­na­tor Basti­an Otten unter Tel.: 0921/ 590 586 25 und E‑Mail: bastian.​otten@​awo-​bayreuth.​de für die Fra­gen der Eltern bereit. Ab sofort kann man sich zudem für die offe­nen Stel­len als Kita-Lei­tung, Erzie­her, Kin­der­pfle­ger, Hei­ler­zie­hungs­pfle­ger bewer­ben. Mehr Details zu den Stel­len­an­ge­bo­ten gibt es auf www​.awo​-bay​reuth​.de/​j​obs.