Eine schein­bar unlös­ba­re Auf­ga­be hält der Spiel­plan am 25. Spiel­tag in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga für das Team von medi bay­reuth parat. Am Sonn­tag um 18:00 Uhr gastiert die Mann­schaft von Head Coach Raoul Kor­ner beim unan­ge­foch­te­nen Spit­zen­rei­ter in Lud­wigs­burg. Nicht nur die Tat­sa­che, dass die MHP RIE­SEN mit einer aktu­el­len Bilanz von 22 Sie­gen und nur zwei Nie­der­la­gen sou­ve­rän auf Platz eins der Tabel­le ste­hen, zeigt die Stär­ke des kom­men­den Geg­ners der HEROES OF TOMOR­ROW ein­drucks­voll auf.

Wäh­rend näm­lich vie­le Teams nach wie vor auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie und den damit ver­bun­de­nen lee­ren Hal­len auch nach gut zwei Drit­teln der Sai­son noch nach ihrem Heim­vor­teil suchen, strot­zen die RIE­SEN in ihrer bis­he­ri­gen Bil­der­buch­sai­son nur so vor Heim­stär­ke. In zwölf Par­tien ging das Team von Head Coach John Patrick stets als Sie­ger vom Par­kett und konn­te dabei unter ande­rem auch die Top-Mann­schaft aus Crails­heim, Ber­lin, Ulm, Bam­berg und Olden­burg bezwingen.