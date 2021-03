Im Zuge des Stu­di­en­pro­jek­tes „Lit­te­ring“ unter Lei­tung von Chri­stoph Sche­man unter­su­chen Geo­gra­phie­stu­die­ren­de der Uni­ver­si­tät Bay­reuth die Ver­mül­lung inner­halb des Bay­reu­ther Stadt­ge­biets. In Zusam­men­ar­beit mit ver­schie­de­nen Dienst­stel­len der Stadt­ver­wal­tung, unter ande­rem dem Stadt­bau­hof, wer­den spe­zi­fi­sche Pro­ble­me mit Müll ana­ly­siert und ver­müll­te Orte in Bay­reuth aus­fin­dig gemacht. Unter „Lit­te­ring“ ver­steht man die Ver­schmut­zung von Flä­chen und Räu­men durch Müll, in der Regel in Fol­ge acht­lo­sen Weg­wer­fens und Lie­gen­las­sens von Abfall, vor­zugs­wie­se auf öffent­li­chem Grund, das heißt, ins­be­son­de­re auf Stra­ßen und Plät­zen, in Parks und in der offe­nen Landschaft.

Um mög­li­che Beweg­grün­de und Ursa­chen einer unsach­ge­mä­ßen Müll­ent­sor­gung zu erfah­ren, wur­de eine kur­ze, anony­mi­sier­te Online-Umfra­ge von den Stu­die­ren­den ent­wor­fen. Um eine aus­sa­ge­kräf­ti­ge Ein­schät­zung machen zu kön­nen, wird eine ehr­li­che und mög­lichst zahl­rei­che Betei­li­gung an der Umfra­ge ange­strebt. Sie besteht aus nur sie­ben Fra­gen und kann in drei Minu­ten aus­ge­füllt wer­den. Die Ergeb­nis­se wer­den anony­mi­siert gespei­chert, sodass kein per­sön­li­cher Bezug her­ge­stellt wer­den kann. Der Link zur Umfra­ge lau­tet https://​www​.empi​rio​.de/​s​/​G​c​G​5​b​c​c​1dG.