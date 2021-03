„Wir sind Wachs­tums­land­kreis und wer­den dies blei­ben!“, so Land­rat Johann Kalb. „Unser Kreis­haus­halt ist ein fai­rer, soli­da­ri­scher Aus­gleich von Land­kreis und Gemeinden.“

Bam­berg – „Mit unse­rem Kreis­haus­halt set­zen wir ein Zei­chen für Aus­ge­wo­gen­heit, Soli­da­ri­tät und Zukunfts­ori­en­tie­rung in der kom­mu­na­len Fami­lie. Der Kreis­haus­halt stellt einen fai­ren, soli­da­ri­schen Aus­gleich von Land­kreis und Gemein­den dar. Wir inve­stie­ren 20 Mil­lio­nen Euro in Bil­dung, Infra­struk­tur, Kli­ma­schutz und Kul­tur und las­sen auch den Gemein­den den nöti­gen finan­zi­el­len Spiel­raum.“ So über­schrieb Land­rat Johann Kalb am Don­ners­tag im Kreis­aus­schuss das Finanz­werk des Land­krei­ses, das ein Volu­men von 149 Mil­lio­nen Euro aus­weist. Mit neun zu vier Stim­men emp­fahl das Gre­mi­um dem Kreis­tag, den Haus­halt anzu­neh­men und die Kreis­um­la­ge um einen auf 40 Punk­te anzu­he­ben. Der Kreis­tag tagt am 19. April.

Die Coro­na-Pan­de­mie hin­ter­lässt ihre Spu­ren auch beim Finanz­auf­kom­men. Erst­mals seit 2011 geht die Umla­ge­kraft leicht zurück. „Gera­de jetzt ist es wich­tig, an den geplan­ten Inve­sti­tio­nen fest­hal­ten, um die Wirt­schaft zu stüt­zen und Arbeits­plät­ze zu sichern“, so Land­rat Johann Kalb.

„Wir sind Wachs­tums­land­kreis und wer­den dies blei­ben. Und wir stel­len jähr­lich 1,5 Mil­lio­nen Euro zur Ver­fü­gung, um die Ent­loh­nung aller Beschäf­tig­ten bei der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses zu ver­bes­sern.“ Weil der Land­kreis in sehr guten Zei­ten sei­ne Ver­schul­dung hal­biert hat, ist es in einer sol­chen Situa­ti­on ver­tret­bar, im über­schau­ba­ren Maße neue Kre­di­te aufzunehmen.