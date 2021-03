Bewer­bun­gen über bun­des­wei­tes Por­tal noch bis 28. März möglich

Die Städ­ti­sche Musik­schu­le Bam­berg bie­tet jun­gen Men­schen zwi­schen 15 und 25 Jah­ren, die kul­tu­rell inter­es­siert sind und noch kei­ne kon­kre­ten Plä­ne für ihre Zukunft haben, ab 01. Sep­tem­ber 2021 ein Frei­wil­li­ges Sozia­les Jahr an. Bewer­bun­gen über das bun­des­wei­te Por­tal www​.frei​wil​li​gen​dien​ste​-kul​tur​-bil​dung​-bay​ern​.de sind noch bis 28. März möglich.

Bei einem Frei­wil­li­gen Sozia­len Jahr Kul­tur erhal­ten jun­ge Men­schen die Mög­lich­keit, alle Berei­che einer kul­tu­rel­len Ein­rich­tung ken­nen­zu­ler­nen und dabei viel über die ver­schie­de­nen Berufs­pro­fi­le an ihrer Ein­satz­stel­le zu erfah­ren. Außer­dem kön­nen sie in die­sem beruf­li­chen Ori­en­tie­rungs­jahr vie­le wert­vol­le Erfah­run­gen sam­meln, die bei der Berufs­wahl nütz­lich sein kön­nen. Dar­über hin­aus tref­fen sich alle baye­ri­schen Frei­wil­li­gen im Lau­fe des Jah­res zu fünf ein­wö­chi­gen Semi­na­ren an ver­schie­de­nen Orten.

An der Städ­ti­schen Musik­schu­le erwar­ten die Frei­wil­li­ge oder den Frei­wil­li­gen ein abwechs­lungs­rei­cher Arbeits­platz mit unter­schied­li­chen Anfor­de­run­gen und Auf­ga­ben­fel­dern, wie z.B. die Unter­stüt­zung von Musik­schul­lehr­kräf­ten beim Unter­richt, die Mit­ar­beit in der Musik­schul­ver­wal­tung sowie per­sön­li­che und tele­fo­ni­sche Kon­tak­te zu Eltern, Schü­lern und Lehr­kräf­ten. Dazu kommt das Foto­gra­fie­ren bei Ver­an­stal­tun­gen, die Betreu­ung des Inter­net­auf­tritts und die Assi­stenz des Jugendorchesters.

Inter­es­sier­te Jugend­li­che soll­ten sich umge­hend auf www​.frei​wil​li​gen​dien​ste​-kul​tur​-bil​dung​-bay​ern​.de bewerben.