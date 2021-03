Wer Zuhau­se einen Ange­hö­ri­gen pflegt, hat meist vie­le Fra­gen. Ant­wor­ten lie­fert ein neu­er AOK-Online-Kurs, der beson­ders pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge unter­stüt­zen soll. Unab­hän­gig von Zeit und Ort ist es damit mög­lich, sich Kennt­nis­se anzu­eig­nen, die den Pfle­ge­all­tag erleich­tern kön­nen. In sechs Modu­len, die jeweils in sich geschlos­se­ne Pfle­ge­kur­se sind, gibt es nütz­li­che Tipps und Hil­fe­stel­lun­gen rund um das The­ma häus­li­che Pfle­ge. Inter­ak­ti­ve Tex­te, Schau­bil­der und erklä­ren­de Fil­me ver­mit­teln pra­xis­na­hes Fach­wis­sen und geben Ant­wor­ten auf viel­fäl­ti­ge Fra­gen: „Wie im Büro­kra­tie-Dschun­gel zurecht­kom­men?“, „Wie ver­mei­det man Stür­ze“ oder „Wie pfle­ge ich Men­schen mit Demenz?“. „Mit dem neu­en Online-Pfle­ge­kurs kön­nen Betrof­fe­ne gezielt das The­ma aus­wäh­len, das sie am besten in ihrer indi­vi­du­el­len Pfle­ge­si­tua­ti­on in den eige­nen vier Wän­den unter­stützt. Das digi­ta­le Ange­bot ist gera­de in der Pan­de­mie­zeit wert­voll, in der kei­ne Prä­senz­kur­se vor Ort mög­lich sind“, so Susan­ne Bäu­er­lein, Pfle­ge­be­ra­te­rin bei der AOK in Bamberg.

Der neue Online-Kurs baut auf dem bereits bestehen­den Kurs „Pfle­gen zu Hau­se“ auf, der als Ein­stei­ger­kurs zu ver­ste­hen ist, und ver­mit­telt wei­te­res Fach­wis­sen. „Wir sehen das neue Pro­gramm als Ergän­zung zum Basis­pfle­ge­kurs „Pfle­gen zu Hau­se“ und als Ver­tie­fung ein­zel­ner Inhal­te. Bei­de Kur­se kön­nen aber unab­hän­gig von­ein­an­der genutzt wer­den“, so Susan­ne Bäu­er­lein. Die Kurs­in­hal­te aus den ver­schie­de­nen The­men­be­rei­chen las­sen sich frei ein­tei­len und kön­nen an die indi­vi­du­el­len Fra­gen und Bedürf­nis­se ange­passt wer­den. Jedes Modul kann belie­big oft wie­der­holt oder unter­bro­chen wer­den. Nach Absol­vie­ren eines Moduls erhält man ein Zertifikat.

Der neue Online-Kurs ist abruf­bar auf jedem Gerät – egal ob Com­pu­ter, Tablet oder Smart­pho­ne. Das Ange­bot ist kosten­frei und steht allen Inter­es­sier­ten unter www​.aok​.de/​b​a​y​e​r​n​/​a​k​a​d​e​mie zur Ver­fü­gung. Der Basis­kurs „Pfle­gen zu Hau­se“ ist unter www​.aok​.de/​b​a​y​e​r​n​/​p​f​l​e​g​e​n​z​u​h​a​use abrufbar.