Wei­den­berg. Infek­ti­ons­ri­si­ko Schu­le: Die Rück­kehr der Schü­ler in den Prä­senz­un­ter­richt wäh­rend der Coro­na-Kri­se ist eine poli­ti­sche Ent­schei­dung, um weit­rei­chen­de psy­chi­sche Bela­stun­gen für die Kin­der, Jugend­li­chen und Fami­li­en abzu­fe­dern, und stellt ein erhöh­tes Infek­ti­ons­ri­si­ko dar. Damit die Schü­ler nicht wei­ter abge­hängt wer­den, sind nun die Sach­auf­wands­trä­ger vor Ort gefragt, alles dafür zu tun, dass Schu­le und Unter­richt so sicher wie mög­lich statt­fin­den kön­nen. „Dazu gehö­ren Schnell­tests, Mas­ken, Lüf­ten, Abstand hal­ten und auch Lüf­tungs­an­la­gen“, sagt Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert. Nur mit guten Schutz­kon­zep­ten kön­ne man es ver­ant­wor­ten, Schu­len über­haupt zu öffnen.

Über­schau­ba­re Kosten

In Wei­den­berg hat sich Lau­nert bei einem Besuch der Fir­ma Hans Prechtl GmbH & Co. KG über die­ses The­ma infor­miert. Das Unter­neh­men für Luft­tech­nik bie­tet eine wei­te­re Lösung für einen siche­re­ren Schul­be­such: Der UV-Air Pro­tec­tor redu­ziert die Keim­be­la­stung in der Luft mit UV-Licht. Im Ein­satz sind die Strah­ler bereits im Land­rats­amt Bay­reuth, im Test­zen­trum Aichig, in Arzt­pra­xen, Restau­rants, Hotels, Kin­der­gär­ten und Bank­fi­lia­len. Schon bald könn­ten sie auch in den Klas­sen­zim­mern der Schu­len in der Regi­on ste­hen und das Infek­ti­ons­ri­si­ko mit dem Coro­na-Virus deut­lich sen­ken. Und das für rund 70 Euro pro Kind, rech­net man die Gesamt­ko­sten auf eine Schul­klas­se her­un­ter. „Die Kosten sind über­schau­bar. Es soll­te das Geld allen wert sein, wenn Kin­der so wie­der guten Gewis­sens sicher zur Schu­le gehen kön­nen“, sagt die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te. „Lüf­tungs­an­la­gen sind eine gute Ergän­zung zum Lüf­ten und zu ande­ren Maß­nah­men wäh­rend der Stun­de. Vor und nach der Schul­stun­de soll­te natür­lich trotz­dem gelüf­tet werden.

Pro­duk­ti­ons­lei­ter Rai­ner Schind­ler und Geschäfts­füh­re­rin Bian­ca Prechtl erklä­ren, dass der UV-Strah­ler in einem Raum von 50 Qua­drat­me­tern inner­halb von rund drei Stun­den 90 Pro­zent der Kei­me zer­stört. Eine 100-pro­zen­ti­ge Sicher­heit gebe es nie, sagt Schind­ler. Der Strah­ler kön­ne das Risi­ko einer Infek­ti­on aber wesent­lich reduzieren.

Einen gro­ßen Vor­teil sieht die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te in den gerin­gen Betriebs­ko­sten des Gerä­tes gegen­über ande­ren Luft­fil­ter­an­la­gen. „Der UV-Air Pro­tec­tor ist war­tungs­frei. Nur etwa alle zwei Jah­re muss der UV-Strah­ler gewech­selt wer­den. Hin­zu kom­men die gerin­gen Kosten für den Strom­ver­brauch, der mit dem einer 80-Watt-Glüh­bir­ne ver­gleich­bar ist“, sagt Schind­ler. Ande­re Lüf­tungs­an­la­gen benö­ti­gen hin­ge­gen einen regel­mä­ßi­gen Fil­ter­wech­sel und War­tung. Ein wei­te­rer Vor­teil: Das Gerät ist rela­tiv lei­se und stört den Unter­richt so kaum.

Kei­ne Gefahr für die Gesundheit

Die Tech­nik des UV-Strah­lers war schnell aus­ge­reift. Schon vor gut vier Jah­ren ent­stand ein erster Pro­to­typ. Der Gedan­ke damals: Resi­sten­ten Kran­ken­haus-Kei­men mit einer Lüf­tungs­an­la­ge ent­ge­gen­zu­wir­ken, die so beschich­tet ist, dass Bak­te­ri­en dar­auf kei­nen Nähr­bo­den haben, um sich zu ver­meh­ren. Das Mate­ri­al ist auf bio­lo­gi­scher Basis, wur­de im Labor gete­stet und ist nicht gesund­heits­schäd­lich wie ande­re Beschich­tun­gen auf Sil­ber-Ionen-Basis. Nicht gefähr­lich für die Gesund­heit sei­en auch die UV-Strah­len, erklä­ren Schind­ler und Prechtl.

Pro­blem Fach­kräf­te­man­gel und Lieferengpässe

Das Unter­neh­men Prechtl wird seit drei Genera­tio­nen fami­li­en­geführt. In den drei Nie­der­las­sun­gen in War­men­stein­ach, Wei­den­berg und Herms­dorf in Thü­rin­gen arbei­ten ins­ge­samt 80 Mit­ar­bei­ter. Ein Pro­blem, das wohl vie­le Unter­neh­men ken­nen: zu wenig Fach­kräf­te. Es sei schwie­rig Per­so­nal zu bekom­men, sagt Prechtl. Es feh­len vor allem Kon­struk­ti­ons­me­cha­ni­ker im Fach­be­reich Fein­blech, aber auch Indu­strie­me­cha­ni­ker, Indu­strie­kauf­leu­te und Lkw-Fahrer.