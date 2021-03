Kulm­bach – Eine oder meh­re­re bis­lang unbe­kann­te Per­so­nen leg­ten am 25.03.2021 kurz nach Mit­ter­nacht zwei­mal Feu­er in der Innen­stadt. Zunächst wur­de ein am Stra­ßen­rand lie­gen­der „Gel­ber Sack”, in dem sich Bücher befan­den, im Schieß­gra­ben in Brand gesteckt. Ca. 20 Minu­ten spä­ter brann­te der öffent­li­che Bücher­schrank am Holz­markt kom­plett aus. Zudem wur­den im Nah­be­reich meh­re­re Bücher auf der Stra­ße gefun­den. Der Sach­scha­den wird ins­ge­samt auf ca. 3.000,– EUR geschätzt. Wer hat Beob­ach­tun­gen hier­zu gemacht?