Nach lan­gem War­ten und der Unge­wiss­heit, ob auf­grund der Coro­na Pan­de­mie eine Sai­son über­haupt statt­fin­den kann, hat der Afv­by die Liga­ein­tei­lung für die Lan­des­li­ga 2021 bekannt gegeben.

Die Her­zo Rhi­nos tre­ten in der anste­hen­den Sai­son gegen die Nürn­berg Hawks, die Bay­reuth Dra­gons und die Coburg Black Dukes in der Grup­pe Nord/​Ost an.

Die Anzahl der Teams in der Lan­des­li­ga hat sich durch die seit Okto­ber 2019 andau­ern­de Spiel­pau­se deut­lich redu­ziert. Eini­ge Teams, die letz­tes Jahr noch für den Liga­be­trieb der Lan­des­li­ga gemel­det hat­ten, tre­ten die­ses Jahr zunächst wie­der in der Auf­bau­li­ga an.

Auf­grund die­ser Ver­klei­ne­rung der Lan­des­li­ga wer­den die Rhi­nos Seni­ors in der kom­men­den Sai­son ins­ge­samt sechs Spie­le gegen die genann­ten Teams absol­vie­ren. Dabei sind im ersten Spiel der Sai­son auf dem Rhi­nos Field direkt die Nürn­berg Hawks zu Gast, die sich bereits 2019 in der Lan­des­li­ga bewie­sen haben. Mit einer Bilanz von 7:1 beleg­ten sie 2019 in ihrer Grup­pe den zwei­ten Platz hin­ter den Wei­den Vikings, die in die­ser Sai­son im Fina­le der Lan­des­li­ga den Amberg Mad Bull­dogs unterlagen.

Im zwei­ten Heim­spiel der Sai­son tref­fen die Rhi­nos auf die Bay­reuth Dra­gons. Die Dra­gons sind in der Grup­pe das eta­blier­te­ste Team, das seit Jah­ren in der Lan­des­li­ga spielt und 2004 die Mei­ster­schaft in der Bay­ern­li­ga- und den damit ein­her­ge­hen­den Auf­stieg in die Regio­nal­li­ga fei­er­te. In der Sai­son 2019 beleg­ten sie in der Grup­pe Nord hin­ter den Amberg Mad Bull­dogs und den Aschaf­fen­burg Stal­li­ons mit einer aus­ge­gli­che­nen Bilanz von 5:5 den drit­ten Platz.

Den Abschluss auf dem Rhi­nos Field macht ein Team, das die Rhi­nos selbst noch aus der Sai­son 2019 bestens ken­nen. Mit den Coburg Black Dukes kommt das Team an den Wei­hers­bach, gegen das das erste Heim­spiel der Rhi­nos mit 32:00 gewon­nen wur­de. Gleich­zei­tig erin­nert man sich auch noch an die 35:7 Nie­der­la­ge auf dem Home­field der Coburger.

Ins­ge­samt freu­en sich die Rhi­nos somit auf sechs span­nen­de Spie­le in der Lan­des­li­ga 2021. Wie die Pla­nun­gen bezüg­lich der Anzahl der Zuschau­er aus­sieht, wird sich in den kom­men­den Wochen zei­gen. Die Hoff­nung geht aller­dings dahin, dass die Spie­le vor Zuschau­ern aus­ge­tra­gen wer­den dür­fen und die Foot­ball­fans in Her­zo­gen­au­rach nach über einem Jahr Pau­se wie­der span­nen­de Spie­le auf dem Rhi­nos Field erle­ben dürfen.