SEL­BITZ, LKR. HOF. Unbe­kann­te ent­wen­de­ten zwi­schen Frei­tag, 19. März 2021, und Mitt­woch, 24. März 2021, einen kom­plet­ten Sat­tel­zug vom Auto­hof Sel­lan­ger. Die Fahr­zeug­kom­bi­na­ti­on hat ins­ge­samt einen Wert von etwa 130.000 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof nahm die Ermitt­lun­gen auf und sucht Zeugen.

Am Frei­tag­mit­tag stell­te der 45 Jah­re alte pol­ni­sche Fah­rer, nach­dem er gesund­heit­li­che Pro­ble­me hat­te, den Sat­tel­zug mit pol­ni­scher Zulas­sung auf dem Auto­hof ab. Als er am dar­auf­fol­gen­den Mitt­woch das Fahr­zeug wie­der abho­len woll­te, konn­te er die­ses nicht mehr auf­fin­den. Laut den Anga­ben des Fah­rers hat­te er die wei­ße Sat­tel­zug­ma­schi­ne der Mar­ke Vol­vo, mit den amt­li­chen Kenn­zei­chen WO66358, am Frei­tag ord­nungs­ge­mäß ver­sperrt. An ihr war ein wei­ßer Auf­lie­ger des Her­stel­lers Schmitz mit dem Kenn­zei­chen WL886FA angebracht.

Zeu­gen, die im Zeit­raum von Frei­tag, 19. März 2021, 11.30 Uhr, und Mitt­woch, 24. März 2021, 7.30 Uhr, ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen auf dem Auto­hof im Gemein­de­teil Sel­lan­ger gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­po Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 in Ver­bin­dung zu setzen.