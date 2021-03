Im Lock­down haben Eltern am eige­nen Leib gespürt, wel­che viel­fäl­ti­gen Auf­ga­ben Ganz­tags­schu­len im Schul­all­tag nor­ma­ler­wei­se über­neh­men. Die Arbeit in Ganz­tags­schu­len stellt auch aus­ge­bil­de­te Lehr­kräf­te, Erzie­he­rin­nen und Erzie­her oder Päd­ago­gin­nen und Päd­ago­gen vor neue Her­aus­for­de­run­gen. Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter die­ser und ähn­li­cher Beru­fe kön­nen sich bei einer Online-Tagung der Uni­ver­si­tät Bam­berg mit For­schen­den und Leh­ren­den von Hoch­schu­len oder Fach­aka­de­mien aus­tau­schen. Die Tagung „Ganz­tags­schu­le in For­schung und Leh­re – Pro­fes­sio­nen im Dia­log” fin­det am Sams­tag, den 24. April 2021, von 10 bis 16 Uhr über die Platt­form Zoom statt.

Die Tagung wird vom Lehr­stuhl Grund­schul­päd­ago­gik und ‑didak­tik der Uni­ver­si­tät Bam­berg, der Aka­de­mie für Ganz­tags­schul­päd­ago­gik in Koope­ra­ti­on mit der Regie­rung von Ober­fran­ken aus­ge­rich­tet. Die ver­tre­ten­de Pro­fes­so­rin des Lehr­stuhls, Dr. Bet­ti­na König, schil­dert: „Ich erin­ne­re mich an eine Schlüs­sel­si­tua­ti­on, die uns auf die Idee des Tagungs­the­mas gebracht hat. Die Leh­re­rin einer Ganz­tags­klas­se berich­te­te von einem gemein­sa­men Mit­tag­essen mit Kin­dern ihrer Klas­se, bei dem ein Kind wäh­rend des Essens von einer bela­sten­den Situa­ti­on zuhau­se erzähl­te.” Dr. Anna-Maria See­mann von der Aka­de­mie für Ganz­tags­schul­päd­ago­gik ergänzt: „Die­ser Moment zeigt die Über­la­ge­rung der Arbeit der Leh­re­rin, deren Kern­ge­schäft das Unter­rich­ten ist, und einer Sozi­al­päd­ago­gin, die sich um Kin­der mit trau­ma­ti­schen Erfah­run­gen kümmert.”

Der Päd­ago­ge Prof. Dr. Kar­sten Speck lei­tet die Tagung um 10.30 Uhr mit dem Vor­trag „Mul­ti­pro­fes­sio­nel­le Koope­ra­ti­on an Ganz­tags­schu­len. Zwi­schen Anspruch und Wirk­lich­keit” ein. Ein zwei­ter Vor­trag um 13.30 Uhr von Ange­li­ka Wunsch und Sil­ke Zim­mer­mann zeigt Mög­lich­kei­ten der Vor­be­rei­tung auf die The­ma­tik schon in der Aus­bil­dung auf: „Mul­ti­pro­fes­sio­na­li­tät – ein Bau­stein in Aus­bil­dung und Stu­di­um für eine erfolg­rei­che Zusam­men­ar­beit an der Ganz­tags­schu­le”. Bei der Tagung dis­ku­tie­ren die Teil­neh­men­den in Work­shops über die Ver­ant­wor­tung der eige­nen Pro­fes­si­on und stel­len sich zum Bei­spiel die Fra­ge, ob sich die Beru­fe ein­an­der annä­hern soll­ten oder ob eine kla­re Abgren­zung zeit­ge­mäß und not­wen­dig ist. Die Work­shops betrach­ten das The­ma aus sechs ver­schie­de­nen Per­spek­ti­ven: aus Sicht der Grund­schu­le, der Kind­heits­päd­ago­gik, der wei­ter­füh­ren­den Schu­len, der Erzie­he­rin­nen und Erzie­her, der Sozia­len Arbeit sowie der Weiterbildung.

Anmel­dun­gen für die Tagung sind bis zum 10. April 2021 auf der Web­sei­te der Tagung unter www​.uni​-bam​berg​.de/​g​r​u​n​d​s​c​h​u​l​p​a​e​d​/​f​o​r​s​c​h​u​n​g​/​t​a​g​u​n​g​-​g​a​n​z​t​a​g​s​s​c​h​u​l​e​-​i​n​-​f​o​r​s​c​h​u​n​g​-​u​n​d​-​l​e​h​r​e​-​2​021 mög­lich. Dort fin­den Sie auch wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Tagung.