Am Kar­frei­tag, 2. April, fällt die Rest­müll­ab­fuhr aus. Hier­auf macht der Stadt­bau­hof auf­merk­sam. Der Abfuhr­plan wird des­halb wie folgt geän­dert: Die Ent­lee­rung der Rest­müll­be­häl­ter von Mon­tag, 29. März, bis Frei­tag, 2. April, fin­det jeweils einen Tag frü­her als sonst üblich statt. Die Rest­müll­ton­nen der Abfuhr­be­zir­ke 1, 2 und 3 wer­den statt am Mon­tag, 29. März, bereits am Sams­tag, 27. März, geleert.

Am Oster­mon­tag, 5. April, wie­der­um fällt die Bio­müll­ab­fuhr auf­grund der Fei­er­ta­ges aus. Die Tou­ren von Montag/​Dienstag, 5./6. April, fin­den jeweils einen Tag spä­ter als sonst üblich statt. Die Ent­lee­rung der Bio­müll­be­häl­ter vom Mitt­woch, 7. April, bis Frei­tag, 9. April, fin­det jeweils am regu­lä­ren Abfuhr­tag statt.

Der Wert­stoff­hof bleibt am Kar­sams­tag, 3. April, geschlos­sen. Die Gel­ben Säcke im Abhol­be­zirk 12 wer­den bereits am Don­ners­tag, 1. April, und die des Abhol­be­zirks 3 am Diens­tag, 6. April, abgeholt.

Im Infor­ma­ti­ons­blatt zur Abfall­wirt­schaft 2021, das Ende ver­gan­ge­nen Jah­res erschie­nen ist, sind die durch Fei­er­ta­ge geän­der­ten Abfuhr­ter­mi­ne bereits berück­sich­tigt. Die indi­vi­du­el­len Abfuhr­ter­mi­ne für Bio­müll, Rest­müll, gel­be Säcke und blaue Papier­ton­ne kön­nen auch im Inter­net unter www​.abfall​ka​len​der​.bay​reuth​.de abge­fragt werden.