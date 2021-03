Am Mon­tag, 29. März, star­ten umfang­rei­che Bau­maß­nah­men der Stadt­wer­ke Bam­berg zur Erneue­rung der Was­ser­lei­tun­gen im Bereich Sand­bad und Kasern­stra­ße. Der erste Bau­ab­schnitt von ca. 4–6 Wochen beginnt im Bereich zwi­schen der Kreu­zung Sand­bad / Kasern­stra­ße und den Anwe­sen Sand­bad Nr. 4 bzw. 11. Der Bau­stel­len­be­reich muss für den Durch­gangs­ver­kehr voll gesperrt wer­den, auch für Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer. Anlie­ger dür­fen die Bau­stel­le zu Fuß passieren.

Die Kasern­stra­ße wird vor dem Kreu­zungs­be­reich Sand­bad auf Höhe des Palais Schrot­ten­berg zur Sack­gas­se. Die Anwe­sen der Kasern­stra­ße unter­halb des Sand­ba­des und Am Lein­ritt kön­nen jedoch von Anlie­gern über die Eli­sa­be­then­stra­ße und den Lein­ritt ange­fah­ren wer­den. Dafür wird die Ein­bahn­stra­ßen­re­ge­lung am Lein­ritt auf­ge­ho­ben. Anlie­ger und Lie­fer­ver­kehr kön­nen in die­sem Zeit­raum zudem über die Domi­ni­ka­ner­stra­ße und Her­ren­stra­ße abfahren.

Die Bewoh­ner­park­plät­ze am Lein­ritt müs­sen auf­grund der geän­der­ten Ver­kehrs­re­ge­lung gesperrt wer­den. Ersatz­stell­plät­ze wer­den im wei­te­ren Ver­lauf des Lein­ritts auf Höhe des Bau­re­fe­rats zur Ver­fü­gung gestellt.