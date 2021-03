Stadt und Land­kreis wol­len, dass Kin­der wie­der sicher in die Schu­le gehen. Dabei soll ein Test-Kon­zept unter­stüt­zen, das in Zusam­men­ar­beit mit dem Frei­staat Bay­ern modell­haft in der Regi­on durch­ge­führt wird. „Wir wol­len kla­re Per­spek­ti­ven für die Schul­fa­mi­lie schaf­fen und Kon­zep­te umset­zen, damit unse­re Schu­len zeit­nah wie­der für alle Kin­der und Jugend­li­chen öff­nen kön­nen“, so Land­rat Dr. Oli­ver Bär. „Des­halb freu­en wir uns, dass wir in Zusam­men­ar­beit mit dem Frei­staat Bay­ern an die­sem Pilot­pro­jekt teil­neh­men kön­nen und damit das Zusam­men­tref­fen von Leh­rern und Schü­lern siche­rer gestal­ten kön­nen“, ergänzt Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döhla.

Mit dem Modell­pro­jekt, das auch im Land­kreis Wun­sie­del umge­setzt wird, soll nach den Oster­fe­ri­en begon­nen wer­den. Dann wer­den zunächst rund 2.500 Schü­le­rin­nen und Schü­ler von Grund- und Mit­tel­schu­len, die sich im Prä­senz­un­ter­richt oder einer Not­be­treu­ung befin­den, gete­stet. Bei dem Test selbst han­delt es sich um einen PCR-Test, der aller­dings nicht wie bis­her bekannt über die Nase oder den Rachen, son­dern als Gur­gel-Test durch­ge­führt wird. „Eine Testung, die eben­so ange­nehm wie zuver­läs­sig ist“, so Dr. Libus­cha Ley­kauf, Ärz­tin aus Hof, die sich für Stadt und Land­kreis Hof mit neu ent­wickel­ten Poo­ling-Kon­zep­ten beschäf­tigt hat.

„Der Gur­gel-PCR-Test erfüllt den Gold­stan­dard, ist also hoch­sen­si­tiv und schlägt des­halb auch bei Men­schen an, die kei­ne Sym­pto­me zei­gen“, weiß Ingrid Bad­zim-Imme von 21Dx, die die Tests ent­wickelt haben.

Geplant ist ein eng­ma­schi­ges Testen der Schü­le­rin­nen und Schü­ler zwei Mal pro Woche vor Unter­richts­be­ginn. Kin­der und Jugend­li­che, deren Eltern der Teil­nah­me am Scree­ning zuge­stimmt haben, erhal­ten dafür ein Test­set, das mit­tels Bar­code zuver­läs­sig jedem ein­zel­nen Kind zuge­ord­net wer­den kann. Nach Durch­füh­rung der Tests wird in einem Labor mit­tels Poo­ling-Ver­fah­ren eine PCR-Testung vor­ge­nom­men. Das bedeu­tet: von meh­re­ren Pro­ben wird jeweils eine klei­ne Men­ge ent­nom­men, die ent­nom­me­nen Flüs­sig­kei­ten gemischt und aus die­sem Gemisch ein PCR-Test genom­men. Die Test­ergeb­nis­se wer­den den Schu­len am Mor­gen nach der Durch­füh­rung der Tests mitgeteilt.

Fällt ein Test posi­tiv aus, wer­den die Kin­der des posi­tiv gete­ste­ten Pools ein­zeln mit einem her­kömm­li­chen PCR-Test nachgetestet.

„Die Gur­gel-Pool-PCR-Testung bie­tet für uns gro­ße Vor­tei­le. Die Tests kön­nen ob der leich­ten und ange­neh­men Hand­ha­bung von den Schü­lern selbst und direkt vor Schul­be­ginn durch­ge­führt wer­den. Das – so hof­fen wir – stei­gert die Akzep­tanz und Bereit­schaft, sich an der regel­mä­ßi­gen Testung zu betei­li­gen“, so Schul­amts­di­rek­tor Ulrich Lang.

Start des Modell­pro­jek­tes ist nach den Oster­fe­ri­en. Zunächst wer­den die Gur­gel-Tests in den 36 Grund- und Mit­tel­schu­len in Stadt und Land­kreis Hof ange­bo­ten. Vor­be­rei­tend dazu fin­den nun meh­re­re Online-Schu­lun­gen für die Schul­lei­ter und Leh­rer der teil­neh­men­den Schu­len statt. Die­se sol­len dann die Schü­le­rin­nen und Schü­ler in die Hand­ha­bung der Tests einweisen.