Stadt Coburg macht mit bei der „WWF Earth Hour“

Am Sams­tag heißt es in Coburg: Licht aus für das Kli­ma. Auch 2021 betei­ligt sich die Stadt an der „WWF Earth Hour“. Aus die­sem Grund wird die Veste zwi­schen 20.30 und 21.30 Uhr von Dun­kel­heilt umhüllt sein.

Damit tut es Coburg vie­len ande­ren Städ­ten und Gemein­den in Bay­ern, Deutsch­land und welt­weit gleich. Die Stun­de der Dun­kel­heit soll den Men­schen bewusst­ma­chen, dass jede Per­son als Strom­ver­brau­che­rin und ‑ver­brau­cher Ver­ant­wor­tung trägt. „Die Stun­de frei­wil­li­gen Strom­ver­zichts soll zei­gen, dass jede und jeder mit sei­nem Ver­hal­ten etwas für den Kli­ma­schutz tun kann“, erklärt Micha­el Mose­bach, Kli­ma­schutz­ma­na­ger der Stadt Coburg.