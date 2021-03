Sau­ber und gepflastert

Herz­li­chen Dank sagen die Adels­dor­fer SPD-Gemein­de­rä­te Nor­bert Lamm und Jörg Bubel den Mit­ar­bei­tern des Bau­ho­fes. Die­se haben in den letz­ten Tagen die Wert­stoff­in­sel am Sport­platz her­ge­rich­tet und gepfla­stert. Damit ist unser Antrag vom Juli letz­ten Jah­res am größ­ten Con­tai­ner­stand­ort in Adels­dorf ver­wirk­licht wor­den, freu­en sich die bei­den SPD’ler.

Wir glau­ben, dass die über­wie­gen­de Mehr­heit der Bür­ger mit­hel­fen wird, den Stand­ort im sau­be­ren Zustand zu erhal­ten. Ver­bun­den mit einer regel­mä­ßi­gen Rei­ni­gung durch den Bau­hof macht der Stand­ort dann nicht mehr einen unge­pfleg­ten und von wil­den Abla­ge­run­gen über­sä­ten Eindruck.