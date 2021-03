Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung der Poli­zei­in­spek­ti­on Hof und der Staats­an­walt­schaft Hof

Nach­dem er schon am Mon­tag meh­re­re Laden­dieb­stäh­le began­gen hat­te, brach ein 45-Jäh­ri­ger am Diens­tag­abend in ein Sport­ge­schäft in der Hofer Innen­stadt ein. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof sitzt er nun in Untersuchungshaft.

Nach einer Mit­tei­lung eines Pas­san­ten ent­deck­ten Poli­zei­be­am­te gegen 21.30 Uhr ein ein­ge­schla­ge­nes Schau­fen­ster bei einem Sport­ge­schäft in der Lorenz­stra­ße. Aus der dor­ti­gen Aus­la­ge fehl­ten diver­se Sport­schu­he und ‑klei­dung im Wert von meh­re­ren hun­dert Euro. Sofort mach­ten sich eini­ge Strei­fen auf die Suche nach dem Ein­bre­cher. Eine davon wur­de in der König­stra­ße fün­dig und traf dort einen 45-Jäh­ri­gen an, der erst am Vor­mit­tag aus dem poli­zei­li­chen Gewahr­sam ent­las­sen wor­den war. Dort hat­te er sich befun­den, da er am Mon­tag, wie bereits berich­tet, in meh­re­ren Geschäf­ten in Hof Waren im Wert von etwa 1.200 Euro gestoh­len hat­te. In sei­ner Rei­se­ta­sche ent­deck­ten die Poli­zi­sten das Die­bes­gut aus dem Sport­ge­schäft und aus ande­ren Läden, die noch ermit­telt wer­den müs­sen. Der durch die zer­bro­che­ne Schei­be ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird mit etwa 4.000 Euro angegeben.

Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof erließ der Ermitt­lungs­rich­ter am Mit­tag einen Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen den in Deutsch­land der­zeit ohne festen Wohn­sitz leben­den Polen. Poli­zei­be­am­te brach­ten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.