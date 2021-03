„Zeug­nis­se des Glau­bens – Kir­chen, Kapel­len und Weg­kreu­ze rund um Pot­ten­stein“ – so der Titel des neu­en, 80-sei­ti­gen Buches zur Pot­ten­stei­ner Hei­mat­ge­schich­te (Band 3) von Autor Tho­mas Ber­nard. Erschie­nen ist es im März 2021 in einer Auf­la­ge von 1.000 Stück im Eigen­ver­lag der Stadt Pottenstein.

Bei der Vor­stel­lung in der Spi­tal­kir­che St. Kuni­gund berich­te­te der Ver­fas­ser von vie­len und aus­führ­li­chen Gesprä­chen mit Ein­hei­mi­schen aus fast allen 36 Orts­tei­len der Gemein­de Pot­ten­stein, wel­che aller­lei inter­es­san­te Geschich­te und Bege­ben­hei­ten zu den acht Kir­chen, den 29 Kapel­len und den 30 Weg­kreu­zen zu Tage brach­ten. Bereit­wil­lig und begei­sternd war die Zusam­men­ar­beit mit vie­len Akteu­ren vor Ort, so dass ein Buch ent­stand, das nicht nur für alle Ein­hei­mi­schen eine über­sicht­li­che Zusam­men­stel­lung der Kir­chen­bau­ten lie­fert. Reich bebil­dert und neben den tech­ni­schen Daten und der Beschrei­bung ange­rei­chert mit inter­es­san­ten Geschich­ten um die ein­zel­nen Objek­te lie­ßen aus dem Buch­pro­jekt in kur­zer Zeit ein Zeit­zeug­nis der beson­de­ren Art entstehen.

Ob die außer­ge­wöhn­li­chen „Fünf-Wun­den-Kreu­ze“, die Umfunk­tio­nie­rung bestehen­der Gebäu­de in manch eine der Orts­ka­pel­len oder die außer­ge­wöhn­li­che Bau­form der alten und auch neue­ren Kir­chen – das Buch ver­spricht kurz­wei­li­ge Lek­tü­re und gibt einen umfas­sen­den, kon­fes­si­ons­über­grei­fen­den Über­blick auch für nach­fol­gen­de Genera­tio­nen – eben ein Bei­trag zur Heimatgeschichte.

Erhält­lich ist das Buch zum Preis von 9,80 € ab sofort im Tou­ris­mus­bü­ro Pot­ten­stein (Rat­haus), an der Tank­stel­le, in der Post­fi­lia­le oder im Kauf­haus Schrei­ner (jeweils in Pot­ten­stein). Es kann auch tele­fo­nisch (09243/70841) oder per Mail (info@​pottenstein.​de) bestellt werden.