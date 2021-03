„Bele­gung der Inten­siv­sta­tio­nen, Todes­ra­te und Impf­quo­ten als neu­er Grad­mes­ser für Wege aus dem Lock­down“ gefordert

Das Baye­ri­sche Kabi­nett hat gestern im Nach­gang zur jüng­sten Bund-Län­der-Kon­fe­renz getagt. Im Rah­men der Sit­zung wur­de auch avi­siert, dass die Staats­re­gie­rung, den bereits vor meh­re­ren Wochen von den FREI­EN WÄH­LERN in deren „Bay­ern-Plan“ ein­ge­reich­ten Vor­schlag auf­ge­grif­fen hat, nun nach den Oster­fei­er­ta­gen nicht mehr allei­nig die Anti- Coro­na- Maß­nah­men am Inzi­denz­wert auszurichten.

MdL Rai­ner Lud­wig: „Wir, die FREI­EN WÄH­LER wol­len auch Aspek­te wie Bele­gung der Inten­siv­sta­tio­nen, Todes­ra­te und Impf­quo­ten ein­flie­ßen las­sen.“ Aus die­sem Grund wer­de nach Ostern ein Pro­jekt gestar­tet, bei dem aus allen baye­ri­schen Regio­nen Land­krei­se als Test­mo­dell sich die­ser Neu­aus­rich­tung stel­len wer­den (ana­log Tübin­gen). Favo­ri­sier­te Land­krei­se sei­en hier Regio­nen mit einem aktu­ell höhe­ren Inzidenzwert.

„Ich habe dar­auf­hin sofort reagiert und noch in der Frak­ti­ons­sit­zung, den Land­kreis Kulm­bach exem­pla­risch (mit Inzi­denz weit über 200) als Test-Regi­on vor­ge­schla­gen und um Berück­sich­ti­gung gebe­ten“, so der Kulm­ba­cher Abge­ord­ne­te. „Nach anschlie­ßen­der Rück­spra­che mit unse­rem Land­rat Klaus Peter Söll­ner und sei­ner Zustim­mung habe ich dazu ergän­zend auch umge­hend eine schrift­li­che Bewer­bung ein­ge­reicht, die an Staats­re­gie­rung wei­ter­ge­lei­tet wird.

Ich unter­mau­re die­se For­de­rung nach Berück­sich­ti­gung mit der Begrün­dung, dass unser Land­rat und sein Stab ein vor­bild­li­ches Kri­sen­ma­nage­ment betrei­ben und sich inno­va­tiv einem Test­pro­jekt mit höch­ster Prio­ri­tät und außer­or­dent­li­chen Enga­ge­ment wid­men werden.

Ich gehe davon aus, dass wir wohl die schnell­ste und damit erste Bewer­bung ein­ge­reicht haben!“

Situa­ti­on Tübin­gen: Modell­pro­jekt „Öff­nen mit Sicherheit“

Mit dem Modell­pro­jekt „Öff­nen mit Sicher­heit“ geht das Land Baden-Würt­tem­berg gemein­sam mit der Stadt Tübin­gen seit 16. März neue Wege im Umgang mit der Coro­na-Pan­de­mie. Mit der brei­ten Ver­füg­bar­keit von rela­tiv ein­fach durch­zu­füh­ren­den Schnell­tests eröff­nen sich nun neue Mög­lich­kei­ten für Öff­nun­gen – und das unter der Bedin­gung, dass dabei kei­ne unver­ant­wort­li­chen Risi­ken ein­ge­gan­gen wer­den müssen.

Herz­stück Pro­jek­tes ist ein „Tages­ticket“ als Beleg für einen nega­ti­ven Coro­na-Schnell­test. An die­sem Tag kann man in Tübin­gens Geschäf­ten ein­kau­fen, die Außen­ga­stro­no­mie nut­zen und Thea­ter oder Kinos besu­chen. Für den näch­sten Tag braucht es einen neu­en Test. 4800 wur­den an den ersten Tagen genom­men. Posi­tiv waren drei. Die Stadt, aber auch das Land Baden-Würt­tem­berg erhof­fen sich – neben dem Auf­spü­ren von sym­ptom­frei­en Infi­zier­ten – vor allem Erkennt­nis­se, ob unter stren­gen Bedin­gun­gen Öff­nun­gen mög­lich sind, ohne dass die Infek­ti­ons­zah­len explodieren.

Rai­ner Lud­wig: „Das Vor­bild Tübin­gen könn­te und soll­te Schu­le machen, um das öffent­li­che Leben wie­der hoch­fah­ren zu kön­nen um nicht im „ewi­gen“ Lock­down ver­blei­ben zu müs­sen – mit desa­strö­sen Aus­wir­kun­gen für Gesell­schaft und Wirt­schaft. Gemein­sam unter­stüt­zen wir ger­ne die­se Initia­ti­ve, wel­che für den Land­kreis Kulm­bach einen beson­de­ren Erfah­rungs- und Mehr­wert bietet.“

Der Kulm­ba­cher Abge­ord­ne­te ver­weist in die­sem Zusam­men­hang auf bereits abge­steck­te Per­spek­ti­ven der FREIE WÄH­LER- Land­tags­frak­ti­on hin­sicht­lich eines Coro­na- „Lock-Up“, die sich in die­sem Pilot­pro­jekt wider­spie­geln: „Basis hier­zu ist ein von den Frei­en Wäh­lern prag­ma­tisch und weit­sich­tig ent­wickel­ter „BAY­ERN-PLAN“ als wirk­sa­mer Weg, schritt­wei­se und mit Vor­sicht und Umsicht zurück­zu­keh­ren zur Normalität.“

„Gesund­heit der Men­schen vor Ort schüt­zen und wirt­schaft­li­chen Scha­den abzu­wen­den – das gel­te es ver­stärkt in Ein­klang zu brin­gen“, so Lud­wig. „Als FREIE WÄH­LER ver­tre­ten wir die Posi­ti­on, dass posi­ti­ve Ent­wick­lun­gen beim Infek­ti­ons­ge­sche­hen, in der gesam­ten Ver­sor­gungs­si­tua­ti­on und im Impf­fort­schritt sich auch in mehr Öff­nun­gen wider­spie­geln müssen.“

MdL Rai­ner Lud­wig abschlie­ßend: „die­ses Pilot­pro­jekt nach Tübin­ger Vor­bild deckt bereits vie­le unse­rer Ideen und For­de­run­gen ab und wir FREIE WÄH­LER mit mir als Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten für Kulm­bach Stadt und Land wer­den uns für die­se inno­va­ti­ve, rich­tungs­wei­sen­de Initia­ti­ve ein­set­zen. Die­se Initia­ti­ve soll­te moti­vie­rend auf die gesam­te Regi­on wir­ken und den Men­schen Zuver­sicht für bal­di­ge Öff­nungs­per­spek­ti­ven geben.“