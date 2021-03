Für die näch­sten Wochen wer­den umfang­rei­che­re Impf­stoff­lie­fe­run­gen erwar­tet. Um mög­lichst vie­le Impf­lin­ge in den Coro­na-Impf­zen­tren in Peg­nitz an der Sana-Kli­nik und in Bay­reuth in der Turn­hal­le der Johan­nes-Kep­ler-Real­schu­le bedie­nen zu kön­nen, ist ein gut struk­tu­rier­ter Ablauf rund ums Imp­fen notwendig.

Ver­mei­dung von Wartezeiten

Geimpft wer­den nur Per­so­nen, die sich vor­her zur Imp­fung ange­mel­det, einen Ter­min erhal­ten haben und sich zur ver­ein­bar­ten Zeit am ent­spre­chen­den Impf­zen­trum ein­fin­den. Um War­te­zei­ten zu ver­mei­den, soll­ten die Impf­lin­ge mög­lichst ter­min­ge­nau kom­men, d.h. nur etwa fünf Minu­ten vor ihrem Impf­ter­min. Zu län­ge­ren War­te­zei­ten außer­halb des Impf­zen­trums kommt es immer dann, wenn sich hier meh­re­re Leu­te deut­lich frü­her als zum ver­ein­bar­ten Ter­min einfinden.

Roll­stüh­le kön­nen gelie­hen werden

Für Per­so­nen, die nicht gut zu Fuß sind, ste­hen in den Impf­zen­tren Roll­stüh­le bereit, die aus­ge­lie­hen wer­den kön­nen. So ist es mög­lich, dass Begleit­per­so­nen geh­be­hin­der­te Impf­lin­ge mit einem Leih-Roll­stuhl auf dem Park­platz vom Auto abho­len und wie­der direkt dort­hin brin­gen kön­nen. Bei Bedarf sind die Hel­fer vor Ort eben­falls ger­ne behilflich.

Ablauf einer Impfung

Im Impf­zen­trum durch­läuft der Impf­ling die Sta­tio­nen Anmel­dung, Auf­klä­rung, Ana­mne­se, Imp­fung, Beob­ach­tung und Ausgang.

Kern des Impf­zen­trums ist die Auf­klä­rung der Pati­en­ten sowie – sofern erfor­der­lich eine per­sön­li­che Auf­klä­rung unter Berück­sich­ti­gung indi­vi­du­el­ler Vor­aus­set­zun­gen (z.B. Vor­er­kran­kun­gen o.Ä.) sowie die tat­säch­li­che Imp­fung. Im Nach­gang an die Imp­fung erfolgt eine Beob­ach­tungs­pha­se, die die zu imp­fen­den Per­so­nen auf eige­nen Wunsch ent­fal­len las­sen kön­nen. An der Anmel­dung in der Impf­sta­ti­on erhält jeder Impf­ling einen Ana­mne­se­bo­gen, der vor Ver­las­sen wie­der abzu­ge­ben ist.

Der kom­plet­te Pro­zess von Anmel­dung über Auf­klä­rung, Ana­mne­se, Imp­fung, Beob­ach­tung und Aus­gang dau­ert unter Ein­hal­tung der vor­ge­se­he­nen Beob­ach­tungs­zeit zwi­schen 30 und 50 Minuten.

Ohne Anmel­dung kei­ne Impfung

Um sich in den Impf­zen­tren imp­fen las­sen zu kön­nen, ist eine vor­he­ri­ge Anmel­dung und der anschlie­ßen­de Erhalt eines Ter­mins zwin­gend erfor­der­lich. Ohne Ter­min kann kei­ne Imp­fung erfol­gen! Am ein­fach­sten ist eine Anmel­dung online über fol­gen­den Link: https://​impf​zen​tren​.bay​ern

Mon­tags bis frei­tags ist von 8 bis 13:30 Uhr auch eine tele­fo­ni­sche Anmel­dung über die­se Num­mer mög­lich: 0921 728 700.

Was muss der Impf­ling mitbringen?

Die Impf­lin­ge soll­ten ihren Impf­pass, einen Licht­bild­aus­weis und den Nach­weis der Prio­ri­sie­rung dabei­ha­ben und gege­be­nen­falls ärzt­li­che Atte­ste. Zur Zweit­imp­fung müs­sen die Unter­la­gen über die Erst­imp­fung vor­ge­legt wer­den. Aus Grün­den der Hygie­ne ist es sinn­voll, auch einen eige­nen Kugel­schrei­ber dabei zu haben.