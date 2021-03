Müll­sam­mel­ak­ti­on „Mein Main muss sau­ber sein“

Bereits zum neun­ten Mal ruft das Fluss­pa­ra­dies Fran­ken anläss­lich des Welt­was­ser­ta­ges der Ver­ein­ten Natio­nen (22. März) dazu auf, an Flüs­sen und Seen Müll zu sam­meln. Nach­dem die Aktio­nen für 2020 pan­de­mie­be­dingt fast voll­stän­dig abge­sagt wer­den muss­ten, kön­nen sie in die­sem Jahr, den aktu­el­len Gege­ben­hei­ten ange­passt, durch­ge­führt werden.

Das Bünd­nis für Fami­lie und Senio­ren der Gemein­de Knetz­gau sowie die Bund Natur­schutz Orts­grup­pe Ebens­feld sam­mel­ten bereits am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de. Letz­te­re bewer­te­te das Ergeb­nis der elf-köp­fi­gen Trup­pe, dar­un­ter vier Kin­der, selbst als vol­len Erfolg. „Wir haben zwei Anhän­ger voll mit Unrat gesam­melt, und das auf einer Strecke von ca. zwei Kilo­me­tern“, freut sich Orga­ni­sa­tor Wolf­gang Dietz, der gleich­zei­tig auf vie­le Nach­ah­mer hofft. Nach einer, mit Mas­ken und Abstand durch­ge­führ­ten, kur­zen Bespre­chung zu Beginn der Sam­mel­ak­ti­on, zogen die Teil­neh­mer in Klein­grup­pen los. Der gesam­mel­te Müll wur­de in klei­nen Zwi­schen­la­gern depo­niert, im Anschluss von einer Zwei­er­grup­pe auf­ge­sam­melt und an den Bau­hof der Gemein­de zur Ent­sor­gung übergeben.

Im Gegen­satz zu die­ser festen Ter­mi­nie­rung deh­nen „Die Neu­en­seer Wühl­mäu­se“, die Kin­der- und Jugend­grup­pe des Gar­ten­bau­ver­eins Neu­en­see, das Sam­meln auf einen län­ge­ren Zeit­raum aus. Der Ver­ein möch­te nicht auf sau­be­re Ufer ver­zich­ten und bit­tet des­halb umwelt­be­wuss­te Spa­zier­gän­ger, ihre näch­sten Aus­flü­ge mit festen Hand­schu­hen und Müll­säcken bewaff­net anzu­tre­ten und das Sam­mel­gut anschlie­ßend zu ent­sor­gen. Müll­säcke kön­nen bei Bedarf gestellt wer­den. Die Akti­on der „Neu­en­seer Wühl­mäu­se“ geht bis 9. April.

Es han­delt sich nur um zwei mög­li­che Vari­an­ten, wie orga­ni­sier­tes Müll­sam­meln unter Coro­na-Bedin­gun­gen durch­ge­führt wer­den kann. Unum­strit­ten ist der Nut­zen sol­cher Aktio­nen. Müll­sam­meln rei­nigt nicht nur die Umwelt, es schärft auch das Bewusst­sein für den Umgang mit ihr. „Vor allem bei Kin­dern setzt sich das fest, die gucken ganz anders auf den Müll“, stellt Anne Schmitt vom Fluss­pa­ra­dies fest und weist damit auf den päd­ago­gi­schen Wert hin. Kin­der ent­wickeln beim Müll­sam­meln gera­de­zu detek­ti­vi­sche Fähig­kei­ten und ler­nen ganz neben­bei, ihre Umwelt zu wür­di­gen. Die Begeg­nung mit öko­lo­gi­schen Beson­der­hei­ten pas­siert bei­läu­fig, die dabei auf­kom­men­den Fra­gen sor­gen sowohl bei Kin­dern als auch Erwach­se­nen dafür, dass ihr Wis­sen um die loka­len Bege­ben­hei­ten auf­ge­frischt oder sogar erwei­tert wird. Vie­le Teil­neh­men­de ver­gan­ge­ner Jah­re, Groß und Klein, bestä­ti­gen den Spaß­fak­tor des Früh­jahrs­put­zes. Gera­de in Zei­ten von digi­ta­lem Unter­richt und Home-Office bie­tet die Natur eine will­kom­me­ne Abwechs­lung von den eige­nen vier Wän­den. Blickt man am Ende des Sam­mel­ta­ges auf die Aus­beu­te, wird man von dem Gefühl bestärkt, etwas Sinn­vol­les voll­bracht zu haben. Eine sau­be­re Umwelt stei­gert zudem den Wohl­fühl­fak­tor erheblich.

Beson­ders als Fami­lie oder Ein­zel­per­son ist die Teil­nah­me bei „Mein Main muss sau­ber sein“ jeder­zeit mög­lich. Orga­ni­sier­te Samm­lun­gen soll­ten vor dem 30. April durch­ge­führt wer­den, damit die brü­ten­den Vögel nicht gestört wer­den. Selbst­ver­ständ­lich darf ent­lang von Wegen auch wäh­rend des rest­li­chen Jah­res Müll auf­ge­le­sen werden.

Ger­ne dür­fen sich Gemein­den, Ver­ei­ne oder auch Ein­zel­per­so­nen, die das Müll sam­meln bei sich vor Ort durch­füh­ren wol­len, beim Fluss­pa­ra­dies Fran­ken mel­den. Bit­te klä­ren Sie vor­ab mit Ihrer Gemein­de die Ent­sor­gung des Rest­mülls und hal­ten Sie die Coro­na-Bestim­mun­gen ein. Infor­ma­tio­nen und alle Ter­mi­ne gibt es unter: muell​sam​mel​ak​ti​on​.fluss​pa​ra​dies​-fran​ken​.de

Moni­ka Rank