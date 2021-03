Zum Abschluss der 5teiligen Ver­an­stal­tungs­rei­he in der Fasten­zeit ist am Diens­tag, 30. März um 19 Uhr Autorin und Jour­na­li­stin Vero­ni­ca Fren­zel zu Gast. Sie stellt ihre Erfah­run­gen mit diver­sen Sharing-Initia­ti­ven vor, die sie in ihrem Buch „Just share it!“ gesam­melt hat. So zeigt sie unter­schied­lich­ste Platt­for­men und Por­ta­le, auf denen Klei­dung, Autos, Tickets oder Lebens­mit­tel geteilt, Bücher oder Kunst getauscht oder Spie­le und Werk­zeug gelie­hen wer­den kön­nen. Ein Trend, der in unter­schied­li­che Lebens­be­rei­che hin­ein­grei­fen kann und so gut in das Mot­to der Rei­he “Mach die Welt ein biss­chen bes­ser” passt. Denn auch damit wer­den neue öko­lo­gi­sche Wege erkun­det, um ganz prak­tisch ein kli­ma­freund­li­che­res Leben ken­nen­zu­ler­nen und aus­zu­pro­bie­ren. Auch beim letz­ten Tref­fen besteht wie­der die Mög­lich­keit, bereits ab 18.30 Uhr zum Aus­tausch über die vor­her­ge­hen­de Woche zusam­men­zu­kom­men, bevor ab 19 Uhr der Ein­stieg ins neue The­ma beginnt. Die­se Ver­an­stal­tungs­rei­he fin­det als gro­ße Koope­ra­ti­on zahl­rei­cher Bil­dungs­an­bie­ter statt. Den Zoom-Direkt­link zur Ver­an­stal­tung und alle wei­te­ren Infos fin­den Sie unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.