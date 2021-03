Sech­ster dezen­tra­ler Impf­ter­min fin­det am 31. März statt

Den sech­sten dezen­tra­len Impf­ter­min des Impf­zen­trums Bam­berg für Men­schen über 80 Jah­ren wird es am 31. März in Bau­nach geben. Dar­über infor­miert Land­rat Johann Kalb. „Die ersten dezen­tra­len Impf­ter­mi­ne haben gezeigt, dass die Men­schen sehr dank­bar sind für die­ses Ange­bot.“ Die­se Ter­mi­ne wer­den in Zusam­men­ar­beit mit den Gemein­den ange­bo­ten. Die Gemein­den spre­chen die dafür infra­ge kom­men­den Bür­ger direkt an.

In Ebrach, Schlüs­sel­feld, Bur­ge­brach, Hei­li­gen­stadt und Hirschaid wur­de bereits dezen­tral geimpft. Das Impf­zen­trum Bam­berg hat dafür die Kom­mu­nen, die wei­ter von Bam­berg ent­fernt lie­gen, in sechs Spren­gel eingeteilt.

„Die­se dezen­tra­len Impf­ter­mi­ne sind der Zwi­schen­schritt bis zur Imp­fung durch die Haus­ärz­te“, so Land­rat Kalb wei­ter. Die Haus­ärz­te sol­len ab April Impf­stoff erhal­ten. Die­ser soll zunächst vor­ran­gig dafür ein­ge­setzt wer­den, Über-80-Jäh­ri­ge zu imp­fen, die ihre Woh­nung nicht mehr ver­las­sen können.