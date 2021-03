BAY­REUTH. Zwei Poli­zei­be­am­te wur­den am Mon­tag­abend leicht ver­letzt, nach­dem sie ver­such­ten ein sich strei­ten­des Paar zu trennen.

Gegen 19 Uhr wur­de eine Strei­fen­be­sat­zung der PI Bay­reuth-Stadt durch einen Pas­san­ten auf einen hef­ti­gen Streit zwi­schen einer Frau und einem Mann in der Maxi­mi­li­an­stra­ße auf­merk­sam gemacht. An der genann­ten Ört­lich­keit konn­ten eine 40-Jäh­ri­ge und ihr 37-jäh­ri­ger Mann ange­trof­fen wer­den, wel­che sich laut­stark strit­ten. Nach­dem die bei­den von­ein­an­der getrennt wor­den waren, misch­te sich ein vor­bei­kom­men­der 17-Jäh­ri­ger ein und zeig­te sich sofort aggres­siv gegen­über den Beam­ten. Da er sich trotz Auf­for­de­rung nicht ent­fern­te, son­dern eine Beam­tin gegen den Brust­be­reich stieß, muss­te er zu Boden gebracht, gefes­selt und in Gewahr­sam genom­men werden.

Als jetzt sogar die Frau ver­such­te, die Poli­zei­be­am­tin anzu­grei­fen, muss­te auch sie gefes­selt und in Gewahr­sam genom­men wer­den. Zwi­schen­zeit­lich misch­ten sich immer mehr hin­zu­kom­men­de Per­so­nen in die Situa­ti­on ein, so dass meh­re­re Poli­zei­strei­fen zur Unter­stüt­zung ange­for­dert wer­den muss­ten, um die Situa­ti­on zu beruhigen.

Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft wur­den bei der Frau und dem Jugend­li­chen Blut­pro­ben ent­nom­men. Der Jugend­li­che zeig­te sich letzt­end­lich ein­sich­tig und koope­ra­tiv, so dass er aus dem Gewahr­sam ent­las­sen wer­den konn­te. Die Frau war jedoch auch in der Haft­zel­le nicht zu beru­hi­gen und ver­such­te sich selbst zu ver­let­zen, wes­halb sie in eine Kli­nik gebracht wer­den muss­te. Eine Beam­tin und ihr Kol­le­ge tru­gen jeweils leich­te Ver­let­zun­gen in Form von Prel­lun­gen und Schnitt­ver­let­zun­gen davon.

Es wur­den Ermitt­lun­gen wegen tät­li­chen Angriffs auf Voll­streckungs­be­am­te eingeleitet.