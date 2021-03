Forch­heim. – Das Arbei­ten im Home­of­fice stellt vie­le vor neue Ernäh­rungs­her­aus­for­de­run­gen: Wenig Bewe­gung, eine durch­ein­an­der­ge­brach­te Rou­ti­ne und die Nähe zum Kühl­schrank sind gefähr­lich. Wie kann eine ein­fa­che und gesun­de Ernäh­rung im häus­li­chen Büro aus­se­hen? Was tun, um unnö­ti­ge Home­of­fice-Kilos zu vermeiden?

Sabi­ne Lam­precht, Ernäh­rungs­be­ra­te­rin am Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz, gibt ein­fa­che Tipps, die jeder umset­zen kann.

Gut geplant – die rich­ti­ge Vorratshaltung

Fül­len Sie Ihre Vor­rats­schrän­ke mit gesun­den, mög­lichst unver­ar­bei­te­ten Lebens­mit­teln wie Gemü­se, Obst sowie eiweiß­rei­chen Pro­duk­ten wie Quark, Eier, Fisch, Lin­sen, Nüs­se und Ker­ne. Die­se sor­gen für lang­an­hal­ten­de Sät­ti­gung und neh­men den Heißhunger.

Voll­korn­pro­duk­te wie Voll­korn­reis- nudeln, Cous­cous, Kar­tof­feln und Co. sind lager­fä­hig und lie­fern Ener­gie und Bal­last­stof­fe. Gesun­de Fet­te wie Raps­öl, Oli­ven­öl oder Lein­öl sor­gen für die Auf­nah­me von lebens­not­wen­di­gen Fett­säu­ren und gehö­ren in jede Homeoffice-Küche.

Feste Essens­zei­ten Gere­gel­te Pau­sen und feste Essens­zei­ten geben Struk­tur in Ihren Arbeits­all­tag. Genie­ßen Sie Ihr Früh­stück, bevor Sie sich an den Arbeits­platz set­zen. Pla­nen Sie feste Pau­sen ein und ver­mei­den Sie das Essen vor dem Com­pu­ter. So behal­ten Sie den Überblick!

Aus­rei­chend Trinken

Neben gesun­der Ernäh­rung ist eine aus­rei­chen­de Flüs­sig­keits­zu­fuhr wich­tig. Trin­ken Sie mind. 1, 5 Liter – bes­ser 2 Liter – Was­ser oder unge­süß­ten Tee. Wem das zu lang­wei­lig ist, der kann ganz ein­fach ein “Aro­ma­was­ser” zube­rei­ten. Zitro­ne, Limet­te, Min­ze und Früch­te ein­fach dem Was­ser zuge­ben, das gibt Geschmack und zügelt den Appe­tit. Fer­tig­pro­duk­te auf­pep­pen Oft­mals muss es schnell gehen. Fer­tig­ge­rich­te las­sen sich mit fri­schen Zuta­ten kom­bi­nie­ren und dadurch auf­wer­ten. Für etwas mehr Geschmack und Vit­ami­ne erhält die Fer­tig­piz­za fri­sches Gemü­se und wäh­rend sie im Ofen backt, ist noch Zeit für die Zube­rei­tung eines bun­ten Sala­tes. Auch hier kann ein schon fer­tig geputz­ter Salat mit Möh­ren, Toma­ten und Gur­ken gut ergänzt werden.

Pasta aus dem Kühl­re­gal kann anstatt einer Sah­ne­sauce mit einer Gemü­se­sauce ver­fei­nert wer­den. Pfan­nen­ge­rich­te erhal­ten mit fri­schen Kräu­tern oder Spros­sen mehr Pep. Rich­tig snacken Wie wäre es statt Scho­ko­rie­gel und Kek­sen mit einer Hand­voll Man­deln oder Wal­nuss­ker­nen, einer Zart­bit­ter­scho­ko­la­de oder unge­zucker­ten Trocken­früch­ten? Sie geben rich­tig Power und stil­len den Süß­hun­ger. Aber Vor­sicht! Tei­len Sie sich die Por­tio­nen ein und neh­men Sie nicht die gan­ze Packung mit an den Schreib­tisch. Gene­rell gilt: Nichts Ess­ba­res in greif­ba­rer Nähe!

Blei­ben Sie in Bewe­gung Die Mit­tags­pau­se ist ide­al für einen Spa­zier­gang an der fri­schen Luft. Ver­bin­den Sie Ihre All­tags­ak­ti­vi­tät mit Bewe­gung, genie­ßen Sie z.B. das Strea­men Ihrer Lieb­lings­se­rie auf dem Home­trai­ner. Fazit Eini­ge Din­ge, so zeigt die Coro­na-Pan­de­mie, kön­nen wir nicht beein­flus­sen. Unser Ess­ver­hal­ten liegt hin­ge­gen in der Hand jedes Ein­zel­nen. War­um also nicht die Her­aus­for­de­rung als Mög­lich­keit anse­hen und unser Ernäh­rungs­ver­hal­ten hin­ter­fra­gen und in posi­ti­ve Ver­hal­tens­wei­sen umwandeln.

Das Adi­po­si­tas-Zen­trum Ober­fran­ken im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz berät zur Ernäh­rung und zur Gewichtsreduktion.

Tele​fon​.nr.: 09191/ 610–784 oder per E‑Mail: ernaehrung@​klinikum-​forchheim.​de