Lei­der gab es im Abfuhr­ka­len­der 2021 einen Zah­len­dre­her bei der Abfuhr der Gel­ben Ton­ne in den Gemein­den Ahorn­tal und Wai­schen­feld. Statt der Abfuhr am 20.3.2021 fin­det die Abfuhr erst am 30.3.2021 statt. Alle ande­ren Frak­tio­nen sind nicht betrof­fen und die Ter­mi­ne kor­rekt (z.B. Vor­fah­ren Rest­müll am 27.3.2021 auf­grund der Oster­fei­er­ta­ge). Der aktua­li­sier­te Ter­min ist ab sofort im Abfuhr­ka­len­der ein­ge­ar­bei­tet, der unter die­sem Link auf der Home­page des Land­krei­ses Bay­reuth zu fin­den ist:

https://​www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​b​u​e​r​g​e​r​-​s​e​r​v​i​c​e​/​o​n​l​i​n​e​-​d​i​e​n​s​t​e​-​u​n​d​-​f​o​r​m​u​l​a​r​e​/​a​b​f​a​l​l​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​/​a​b​f​u​h​r​k​a​l​e​n​d​er/