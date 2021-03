Schnell­tests für die Stadtverwaltung

Seit die­ser Woche bie­tet die Stadt Kulm­bach ihren Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern die Mög­lich­keit an, sich regel­mä­ßig einem kosten­lo­sen Coro­na-Schnell­test zu unter­zie­hen. Ein gro­ßer Teil an Beschäf­tig­ten arbei­tet zwar der­zeit von zu Hau­se aus, aller­dings gibt es nach wie vor zahl­rei­che Mit­ar­bei­ter, die wei­ter­hin in Prä­senz erschei­nen müs­sen, um sicher­stel­len zu kön­nen, dass alle Abtei­lun­gen und Sach­ge­bie­te auch vor Ort besetzt sind.

„Die Sicher­heit unse­rer Beschäf­tig­ten am Arbeits­platz ist uns ein gro­ßes Anlie­gen. Durch regel­mä­ßi­ge Selbst­tests kön­nen wir mög­li­che Infek­tio­nen früh­zei­tig erken­nen und umge­hend zusätz­li­che Maß­nah­men in die Wege lei­ten, um wei­te­re Ansteckun­gen zu ver­hin­dern“, erklärt 3. Bür­ger­mei­ster Dr. Ralf Hart­nack. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter kön­nen die ste­ril ver­pack­ten Tests mit nach Hau­se neh­men und sich dort mor­gens vor Arbeits­be­ginn selbst­stän­dig testen.

Auch vor Sit­zun­gen kom­mu­na­ler Gre­mi­en wird allen Mit­glie­dern ein sol­cher Test ange­bo­ten. „Auch wenn wir in allen Sit­zun­gen, ob im Stadt­rat oder bei den Aus­schüs­sen, aus­rei­chend Abstand ein­hal­ten, regel­mä­ßig lüf­ten und alle Anwe­sen­den FFP2-Mas­ke tra­gen, möch­ten wir mit der Bereit­stel­lung der Tests den­noch auf Num­mer Sicher gehen“, so Dr. Hart­nack wei­ter. Alle Stadt­rats­mit­glie­der, die sich einem frei­wil­li­gen Test unter­zie­hen wol­len, wer­den im Vor­feld einer Sit­zung gete­stet und kön­nen dann mit einem nega­ti­ven Test­ergeb­nis den Tagungs­raum betreten.

Über 2.000 Tests wur­den bis­her bestellt und auf die ein­zel­nen Sach­ge­bie­te und Abtei­lun­gen inner­halb der Stadt Kulm­bach auf­ge­teilt. Die Tests, bei denen der Spei­chel auf Coro­na-Viren unter­sucht wird, benö­ti­gen nur rund 15 Minu­ten War­te­zeit, bis ein Ergeb­nis vor­liegt. Soll­te der Test posi­tiv aus­fal­len, ist der ent­spre­chen­de Mit­ar­bei­ter ange­hal­ten, umge­hend den Arbeit­ge­ber und das Gesund­heits­amt zu informieren.