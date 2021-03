„Gro­ßes Enga­ge­ment für das Wohl der Familien“

Drei Jah­re lang war Uta von Has­sel­bach Vor­sit­zen­de des Fami­li­en­bei­rats der Stadt Bam­berg, nun wur­de sie offi­zi­ell von Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp ver­ab­schie­det. Dabei lob­te die Stadt­spit­ze ihr „gro­ßes Enga­ge­ment für das Wohl der Fami­li­en.“ Ihr sei es dabei in erster Linie immer dar­um gegan­gen, Fami­li­en­the­men prä­sen­ter zu machen, um so Fami­li­en ver­stärkt in den Mit­tel­punkt kom­mu­na­ler poli­ti­scher Ent­schei­dun­gen zu rücken. Beson­ders deut­lich gezeigt habe sich dies immer wie­der bei den The­men früh­kind­li­che Betreu­ung und ganz­tä­gi­ge Betreu­ung im Grundschulalter.

Ange­fan­gen hat­te alles im Jahr 2014: In die­sem Jahr zog von Has­sel­bach als Bür­ger­ver­tre­te­rin in den Bam­ber­ger Fami­li­en­bei­rat. 2017 wur­de sie in den Vor­stand des Bei­ra­tes gewählt und ein Jahr spä­ter dann zu des­sen Vor­sit­zen­den. In die­ser Funk­ti­on gab sie immer wie­der Stel­lung­nah­men zu fami­li­en­re­le­van­ten The­men ab. Bei ihrer Ver­ab­schie­dung appel­lier­te von Has­sel­bach an die Mitglieder:innen des Bei­ra­tes, „auch in Zukunft der Poli­tik auf die Füße zu tre­ten, wenn es dar­um geht fami­li­en­po­li­ti­sche The­men voranzutreiben.“

Uta von Has­sel­bach gibt den Vor­sitz des Fami­li­en­bei­rats sowie ihren Sitz als Bürger:innenvertreterin auf­grund per­sön­li­cher und zeit­li­cher Grün­de ab.