Die Stadt Forch­heim teilt mit, dass die städ­ti­schen Jugend­ein­rich­tun­gen, das Jugend­haus und die Offe­ne Jugend­ar­beit Forch­heim Nord, wie­der ihre Türen öff­nen, da der 7‑Ta­ge- Inzi­denz­wert der­zeit unter 100 ist und die Öff­nung gemäß § 20 Abs. 2 der 12. Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung damit mög­lich ist!

Die Offe­ne Jugend­ar­beit in Forch­heim Nord ist ab heu­te, 22.03.21, wie­der für Jugend­li­che da, das Jugend­haus in der Kasern­str. 7 ab mor­gen, Diens­tag, 23.03.21, jeweils zu den übli­chen Öff­nungs­zei­ten. In den Ein­rich­tun­gen besteht Maskenpflicht.

Ein erfor­der­li­cher Min­dest­ab­stand zwi­schen den Besu­chern von 1,5 m ist zwin­gend einzuhalten.

Jugend­li­che kön­nen sich auf den Web­sites der bei­den Ein­rich­tun­gen https://​oja​.forch​heim​.de/ und https://​jugend​haus​.forch​heim​.de/ aktu­ell infor­mie­ren. Per E‑Mail und Tele­fon kann das Jugend­haus unter jugendhaus@​forchheim.​de; Tel.: 09191 67668 und die OJA unter oja@​forchheim.​de; Tel.: 09191 340603 erreicht werden.