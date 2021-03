Die Ent­wick­lung der 7‑Ta­ge-Inzi­denz bei den Coro­na-Neu­in­fek­tio­nen erlaubt in der Stadt Bay­reuth nun doch kei­ne Fort­set­zung der Öff­nungs­stra­te­gie mehr. Sowohl am ver­gan­ge­nen Sonn­tag (Inzi­denz­wert: 105,6) als auch am heu­ti­gen Mon­tag (Inzi­denz­wert: 104,3) wur­de der maß­geb­li­che Grenz­wert von 100 Neu­in­fek­tio­nen pro 100.000 Ein­woh­ner bei der 7‑Ta­ge-Inzi­denz über­schrit­ten. Wie Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger mit­teilt, müs­sen die Schu­len in der Stadt daher ab Mitt­woch, 24. März, für den Rest der Woche vor Beginn der Oster­fe­ri­en zurück in den Distanz­un­ter­richt. Dies gilt durch­ge­hend für alle Klas­sen und Schul­ar­ten glei­cher­ma­ßen. Nur in den Abschluss­klas­sen fin­det Prä­senz­un­ter­richt statt, soweit dabei der Min­dest­ab­stand von 1,5 m durch­ge­hend und zuver­läs­sig ein­ge­hal­ten wer­den kann, bezie­hungs­wei­se Wech­sel­un­ter­richt. Der ver­pflich­ten­de Wech­sel in den Distanz­un­ter­richt tritt erst am Mitt­woch in Kraft, um den Schu­len genü­gend Spiel­raum für die damit ver­bun­de­nen orga­ni­sa­to­ri­schen Vor­be­rei­tun­gen zu geben.