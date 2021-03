Der Stadt­rat Bay­reuth kommt am Mitt­woch, 24. März, um 15 Uhr, zu sei­ner näch­sten Sit­zung zusam­men. Sie fin­det auf­grund der in der Coro­na-Pan­de­mie gel­ten­den Abstands­re­geln im Atri­um in der Schloss­ga­le­rie, La-Spe­zia-Platz 1, statt und wird als Live­stream ins Inter­net über­tra­gen. Der Live­stream ist über die städ­ti­sche Home­page www​.bay​reuth​.de abruf­bar. Auf der Tages­ord­nung steht unter ande­rem die Vor­stel­lung des Kli­ma­schutz­ma­nage­ments und des­sen Auf­ga­ben. Die bei­den Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin­nen Jana Edlin­ger und Gesa Tho­mas wer­den über ihren Auf­trag für die Stadt Bay­reuth ein Kli­ma­schutz­kon­zept zu erstel­len, berich­ten und den aktu­el­len Stand der Arbei­ten dar­le­gen. Das Kli­ma­schutz­kon­zept umfasst eine CO2-Bilanz, Poten­zi­al­stu­di­en in meh­re­ren Hand­lungs­fel­dern und einen Maß­nah­men­ka­ta­log mit Umset­zungs- und Con­trol­ling-Stra­te­gie. Eben­falls auf der Tages­ord­nung steht ein Sach­stands­be­richt zu den Pla­nun­gen für das Regio­na­le Grün­der- und Inno­va­ti­ons­zen­trum (RIZ) sowie die Gene­ral­sa­nie­rung des Richard-Wag­ner-Gym­na­si­ums und das Neu­bau­pro­jekt Stadtarchiv.