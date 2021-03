Die Lee­rung der Gel­ben Ton­nen in der Stadt­ge­mein­de Wai­schen­feld fin­det nicht wie im Abfuhr­ka­len­der des Land­krei­ses Bay­reuth ver­öf­fent­licht am 20. März 2021 statt, son­dern erfolgt erst am Diens­tag, den 30. März 2021.