LICH­TEN­FELS (21.03.2021). Schu­len gehen ab Mon­tag bis zum Beginn der Oster­fe­ri­en wie­der in den Distanz­un­ter­richt. Kin­der­gär­ten etc. schlie­ßen eben­falls. Die Not­be­treu­ung ist aber in Schu­len und Kitas sichergestellt.

„Der RKI-Wert lag am Frei­tag zwar mit 94,3 unter 100. Für das Wochen­en­de stan­den noch über 200 Test-Ergeb­nis­se aus, die zum Groß­teil am gest­ri­gen Sams­tag ein­gin­gen. Ledig­lich 7 Befun­de ste­hen noch aus. Allein gestern kamen 27 neue Fäl­le hin­zu, Am Frei­tag, nach unse­rer Ent­schei­dung, die Schu­len zu öff­nen, gab es 10 neue Fäl­le und heu­te, am Sonn­tag wur­den uns bis jetzt schon 3 neue Fäl­le gemel­det. Bei den heu­ti­gen han­delt es sich um völ­lig neue Fäl­le, die nichts mit den Infek­tio­nen bis­her zu tun haben. Also kei­ne Kon­takt- oder Ver­dachts­per­so­nen.“, erläu­tert Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. „Bei allein 40 neu­en Fäl­len in den letz­ten 3 Tagen kön­nen wir es nicht ver­ant­wor­ten, die Schu­len und Kitas zu öff­nen. Unse­re Inzi­dent liegt heu­te bei 127,3. Für die näch­sten Tage fal­len auch nur weni­ge Fäl­le aus der Inzi­denz­be­rech­nung her­aus, so dass wir auch wei­ter­hin auf die­sem hohem Inzi­denz­ni­veu blei­ben wer­den. Ich bedaue­re, dass wir wie­der am Wochen­en­de die Ent­schei­dung vom Frei­tag revi­die­ren. Lei­der ist die Lage wei­ter­hin hoch dyna­misch und die neue Virus­va­ri­an­te aus Groß­bri­ta­ni­en, ist auch bei uns auf dem Vor­marsch. Sie ist hoch­an­steckend und tritt auch ver­mehrt bei Min­der­jäh­ri­gen auf“, erläu­tert Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner die Ent­schei­dung, die er nach vor­he­ri­ger Rück­spra­che mit dem Staat­li­chen Schul­amt und auch mit den Schul­lei­tern der bei­den Gym­na­si­en und der bei­den Real­schu­len getrof­fen hat.

„Es wäre auch unver­ant­wort­lich, erst im Lau­fe der Woche eine Ent­schei­dung zu tref­fen, denn dann wären ja alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler bereits in der Schu­le gewe­sen. Ein Aus­bruch­ge­sche­hen ist dann weit ein­schrän­ken­der, auch für die Fami­li­en, denn dann müss­ten vie­le Fami­lie womög­lich das Oster­fest in Qua­ran­tä­ne ver­brin­gen“, so der Landrat.

„Ich tei­le die Auf­fas­sung von Mini­ster­prä­si­dent Söder, die er heu­te mit­ge­teilt hat, dass bei die­ser hohen bun­des- und lan­des­wei­ten Inzi­denz hier bun­des­weit ein­heit­li­ches Han­deln erfor­der­lich ist. Im Land­kreis A haben die Schu­len geschlos­sen, im Nach­bar­land­kreis B sind sie geöff­net und in der Fol­ge­wo­che ist es umge­kehrt. Wir leben doch nicht auf einer Insel. Die­se Rege­lun­gen an Land­kreis­gren­zen und an einem ein­zi­gen Inzi­denzt­wert am Frei­tag­vor­mit­tag fest­zu­ma­chen, geht völ­lig an der Lebens­wirk­lich­keit vor­bei“, beur­teilt der Lich­ten­fel­ser Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner die aktu­el­len Regelungen.

„Wir haben heu­te alle Schu­len im Land­kreis ver­stän­digt und auch die Kin­der­gär­ten infor­miert. Bei den Kitas kann es aber sein, dass nicht alle Ein­rich­tun­gen die­se Nach­richt recht­zei­tig lesen wer­den. Des­halb bit­te ich die Kin­der­gär­ten und Ein­rich­tun­gen am Mon­tag, kein Kind abzu­wei­sen. Für vie­le Fami­li­en ist es nicht so schnell am Sonn­tag mög­lich die Betreu­ung für Mon­tag sicher­zu­stel­len. Auch die Schu­len haben Not­be­treu­un­gen ein­ge­rich­tet und alle Schul­bus­se fah­ren in der gesam­ten Woche. Ich weiß, wie bela­stend die Situa­ti­on für uns alle ist. Ich habe größ­ten Respekt vor den Fami­li­en“, so der Landrat.