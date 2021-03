Mit den Foren Sport und Kul­tur geht die Uni­ver­si­täts­stadt regio­na­le Zukunfts­the­men an Die Stadt Erlan­gen bekennt sich als Part­ner der…

Erster Ein­blick in die Tour bei der Online-Vor­stel­lung am 6. März 2021 Ein neu­er, kosten­lo­ser Audio­gui­de prä­sen­tiert die Erlan­ger Stadtgeschichte…

Erlan­ge­rin­nen in Bewe­gung: neue Audio­gui­de-Tour über die Erlan­ger Frau­en­geschich­te

Bei schwer kran­ken Kin­dern kommt es nicht nur auf die medi­zi­ni­sche Behand­lung im Kran­ken­haus an – auch danach brau­chen betroffene…

Schlie­ßun­gen in der Coro­na-Pan­de­mie sol­len nega­ti­ve Ent­wick­lun­gen nicht noch ver­stär­ken Die wei­te­re Ent­wick­lung der Erlan­ger Innen- und Alt­stadt ist ein…

Poli­zei­be­richt ERH vom 07.03.2021

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt vom 07.03.2021 Erlan­gen. Am Sams­tag gegen 15 Uhr ent­wen­de­te eine 15-jäh­ri­ge in einem Dro­ge­rie­markt in der…