Die Zeit ver­langt allen gera­de Unglaub­li­ches ab, die Aus­sich­ten schei­nen düster und kaum einer hat noch Energie.

Doch der Früh­ling lässt uns nicht im Stich! Er kommt mit gro­ßen Schrit­ten und lockt die Men­schen aus ihren Woh­nun­gen. Und auch die Cobur­ger Innen­stadt macht mit.

Das City­ma­nage­ment als Teil der neu­ge­grün­de­ten Pro­jekt­grup­pe „Stadt­ma­cher“ möch­te mit der Kam­pa­gne #COBURG blüht AUF gute Lau­ne ver­brei­ten. In der Fuß­gän­ger­zo­ne hän­gen bun­te Blu­men­gir­lan­den, für Kin­der wer­den Hüpf­käst­chen gesprüht und das Grün­flä­chen­amt hat im Rah­men die­ser Akti­on eini­ge Brun­nen früh­lings­haft geschmückt.

City­ma­na­ge­rin Andrea Ker­by lädt zum „Gucken, Plau­dern, Bum­meln“ ein: „Wir alle ver­mis­sen Men­schen. Schon frü­her ist man in die Stadt, um Leu­te zu tref­fen – las­sen Sie uns das auf­le­ben. Wir haben die Stadt geschmückt, damit es was zum Gucken gibt. Neh­men Sie Platz auf unse­ren Kom­mu­ni­ka­ti­ons­in­seln und las­sen Sie unse­re früh­lings­haf­te Stadt auf sich wir­ken. Mal sehen wer Bekann­tes vor­bei kommt und sich zu Ihnen setzt. Das alles geht auch mit den gel­ten­den Abstandregeln.“

Die Kom­mu­ni­ons­in­seln sind so gestal­tet, dass sich maxi­mal zwei bis drei Leu­te nie­der­las­sen kön­nen. Natür­lich gel­ten die Kon­takt­be­schrän­kun­gen weiterhin.

Auch wenn der Han­del vor­aus­sicht­lich nicht wie gewohnt geöff­net hat – bum­meln ist erlaubt. Und die mei­sten Cobur­ger Ein­zel­händ­ler machen auch kurz­fri­sti­ge Shop­ping­ter­mi­ne und tun alles damit sich die Kun­den wohl und sicher fühlen.

Doch nicht nur die Innen­stadt lässt das City­ma­nage­ment erblü­hen. Es wer­den 1000 Blu­men­grü­ße an die Coburger:innen ver­teilt und noch­mal so vie­le an unse­re Kin­der. So wer­den die Blu­men vie­le Wohn­zim­mer und Gär­ten erblü­hen lassen.

Viel­leicht pas­siert das in der Innen­stadt, viel­leicht aber auch woan­ders – es bleibt span­nend. Wer die Augen und Ohren offen­hält, wird es nicht verpassen.

Auch in den Social-Media-Kanä­len soll Coburg auf­blü­hen. Alle Besu­cher der Innen­stadt kön­nen mit­ma­chen und Ihre #COBURG blüht AUF- Fotos unter dem Hash­tag #COBURG­blüh­tAUF auf Face­book oder Insta­gram posten oder per Email an citymanagemen@​coburg.​de schicken. Wem kein geeig­ne­tes Bild vor die Lin­se springt, der kann auch ein­fach den Sel­fie-Point in der Spi­tal­gas­se nut­zen. Das City­ma­nage­ment freut sich auf vie­le krea­ti­ve Bilder.

Andrea Ker­by appel­liert: „#COBURG blüht AUF – machen Sie mit und las­sen Sie sich vom Früh­ling anstecken. Wir alle brau­chen jetzt ein biss­chen Far­be und gute Lau­ne. Wir vom City­ma­nage­ment machen das für alle Coburger:innen, wir möch­ten Opti­mis­mus ver­sprü­hen in die­ser tra­gi­schen Zeit. Aber wir sind auch sicher: Solan­ge es bis hier­her gedau­ert hat, dau­ert es nicht mehr.“