Zum Welt­tag der Poe­sie am 21. März prä­sen­tiert die Stadt­bi­blio­thek im RW21 eine Liste mit emp­foh­le­nen Gedicht­bän­den. Die­se Liste beinhal­tet die Lyrik-Emp­feh­lun­gen, die seit Mit­te März auf www​.lyrik​-emp​feh​lun​gen​.de vor­ge­stellt wer­den. Dafür wäh­len zehn Lyrik­ex­per­ten deutsch­spra­chi­ge und ins Deut­sche über­setz­te Gedicht­bän­de aus, die sie für beson­ders emp­feh­lens­wert hal­ten. Beach­tet wer­den Neu­erschei­nun­gen von Anfang 2020 bis März 2021. Die Liste der Emp­feh­lun­gen fin­den Inter­es­sier­te im Schau­ka­sten an der Fas­sa­de des RW21 in der Dil­chertstra­ße. Lyrik­bän­de zum Aus­lei­hen ste­hen in der Biblio­thek im 2. Ober­ge­schoss unter der Syste­ma­tik­stel­le „Zc“.