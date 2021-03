Bekannt­ma­chung Fest­stel­lung des Wer­tes „7‑Ta­ge-Inzi­denz“ („Inzi­denz­ein­stu­fung“)

Auf Grund von § 18 Abs. 1 Satz 4 und § 19 Abs. 1 Satz 3 der Zwölf­ten Baye­ri­schen lnfek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung (12. BaylfSMV) vom 5. März 2021 (BayM­BI. Nr. 171, BayRS 2126–1‑16- G) wird für die kreis­freie Stadt Bam­berg fest­ge­stellt, dass am 19. März 2021 die nach § 28a Abs. 3 Satz 12 lfSG bestimm­te Zahl an Neu­in­fek­tio­nen mit dem Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2 je 100.000 Ein­woh­ner inner­halb von sie­ben Tagen („7‑Tagelnzidenz“) einen Wert zwi­schen 50 und 100 aufweist.

Zu den Rechts­fol­gen erge­hen die fol­gen­den Hinweise:

Schu­len

Gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Zwölf­ten Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung (12. BayIfSMV) in der ab 5. März 2021 gel­ten­den Fas­sung fin­det ab 22. März 2021 zunächst für die Dau­er der dar­auf­fol­gen­den Woche von Mon­tag bis zum Ablauf des fol­gen­den Sonn­tags (also bis zu den Oster­fe­ri­en) in allen Schul­ar­ten und Jahr­gangs­stu­fen Wech­sel­un­ter­richt statt. Nur wenn der Min­dest­ab­stand von 1,5 m durch­ge­hend und zuver­läs­sig ein­ge­hal­ten wer­den kann, ist Prä­senz­un­ter­richt möglich.

Der gel­ten­de Rah­men­hy­gie­ne­plan Schu­len fin­det wei­ter­hin Anwendung.

Tages­be­treu­ungs­ein­rich­tun­gen für Kin­der, Jugend­li­che und jun­ge Volljährige

Gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der 12. BayIfSMV in der ab 5. März 2021 gel­ten­den Fas­sung kön­nen die Ein­rich­tun­gen vom 22. März 2021 an zunächst für die Dau­er der dar­auf­fol­gen­den Woche von Mon­tag bis zum Ablauf des fol­gen­den Sonn­tags nur offen­blei­ben, sofern die Betreu­ung in festen Grup­pen statt­fin­det (ein­ge­schränk­ter Regelbetrieb).

Die jeweils gel­ten­den Rah­men­hy­gie­ne­plä- ne fin­den wei­ter­hin Anwendung.

Im Übri­gen gel­ten die Rege­lun­gen der § 18 der 12. BayIfSMV („Schu­len“) und § 19 der BayIfSMV („Tages­be­treu­ungs­ein­rich­tun­gen für Kin­der, Jugend­li­che und jun­ge Volljährige“).

Bam­berg, den 19. März 2021

STADT BAM­BERG

Andre­as Starke

Ober­bür­ger­mei­ster