Inzi­denz­wer­te von Stadt und Land­kreis lie­gen am Frei­tag über der Mar­ke von 50

Die Inzi­denz­wer­te von Stadt (54,3) und Land­kreis Bam­berg (53) vom Frei­tag haben zur Fol­ge, dass in Schu­len in Stadt und Land­kreis ab Mon­tag Wech­sel­un­ter­richt, dort wo der Min­dest­ab­stand ein­ge­hal­ten wer­den kann, Prä­senz­un­ter­richt statt­fin­det. In Kin­der­ta­ges­stät­ten ist damit der ein­ge­schränk­te Regel­be­trieb in festen Grup­pen vor­ge­schrie­ben. Das stell­te der gemein­sa­me Kri­sen­stab mit Schwer­punkt Schulen/​Kitas am Frei­tag­vor­mit­tag unter der Lei­tung von Land­rat Johann Kalb fest.

Für zunächst fünf Wochen sind die Schu­len und Kin­der­ta­ges­stät­ten mit Mate­ri­al aus­ge­stat­tet, um zwei Schnell­tests pro Woche für das Per­so­nal durch­zu­füh­ren. Schnell­selbst­tests für Schü­le­rin­nen und Schü­ler wur­den vom Frei­staat Bay­ern noch nicht bereitgestellt.

Nach­dem der Impf­stoff Astra­Ze­ne­ca wie­der für Imp­fun­gen frei­ge­ge­ben wur­de, fin­den am Sams­tag, 20. März, sowie am dar­auf­fol­gen­den Wochen­en­de wei­te­re Imp­fun­gen für das Per­so­nal von Kin­der­ta­ges­stät­ten sowie Grund- und För­der­schu­len im Impf­zen­trum statt.

Sofern der Inzi­denz­wert für den Land­kreis Bam­berg auch am Sams­tag (20. März) und am Sonn­tag (21. März) den Wert von 50 über­steigt, müs­sen der Ein­zel­han­del ab Diens­tag, 23. März, wie­der schlie­ßen und kann dann nur „click & meet“ anbie­ten. Muse­en dür­fen Besu­cher nur noch mit Ter­min ein­las­sen. Kon­takt­lo­ser Sport ist in klei­ne­ren Grup­pen mög­lich. Für die Stadt gel­ten die­se Ein­schrän­kun­gen bereits seit ver­gan­ge­nem Diens­tag, nach­dem der Inzi­denz­wert dort schon seit dem zurück­lie­gen­den Wochen­en­de über 50 liegt. Locke­run­gen sind erst dann wie­der mög­lich, wenn der Wert von 50 für drei Tage unter­schrit­ten wird.

Bis auf wei­te­res nicht geben wird es nach einer Ent­schei­dung der Staats­re­gie­rung vom Don­ners­tag die mög­li­chen wei­te­ren Locke­run­gen für Außen­ga­stro­no­mie, Kul­tur und Sport bei Inzi­denz­wer­ten von unter 100. Hin­ter­grund ist die unsi­che­re Infek­ti­ons­la­ge mit einem Inzi­denz­wert für Bay­ern von inzwi­schen über 100 am Freitag.