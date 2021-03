Nur weni­ge Tage nach dem Heim­sieg gegen Essen steht für den HC Erlan­gen am mor­gi­gen Sams­tag bereits das näch­ste Spiel auf dem Pro­gramm. Gegen den HBW Balin­gen-Weil­stet­ten wol­len die Fran­ken alles in die Waag­scha­le wer­fen, um sich für die Heim­nie­der­la­ge im Novem­ber zu revan­chie­ren. Anwurf in der Balin­ger Spar­kas­sen Are­na ist um 18:15 Uhr. SKY SPORT 5 über­trägt die Par­tie live.

Auch wenn die Erlan­ger Bun­des­li­ga­hand­bal­ler sich nicht ger­ne an das Hin­spiel erin­nern, rei­sen die Schütz­lin­ge von Micha­el Haaß am mor­gi­gen Sams­tag nach dem 29:24-Heimerfolg gegen Essen mit Selbst­ver­trau­en ins ca. 300 km ent­fern­te Balin­gen. Im Hin­spiel im Novem­ber spiel­te der HC Erlan­gen eine star­ke erste Halb­zeit und führ­te zwi­schen­zeit­lich mit sie­ben Toren, ehe der HBW den Tur­bo zün­de­te und am Ende mit 32:34 die Punk­te aus Nürn­berg ent­führ­te. Gewarnt ist der HCE dem­nach alle Mal. Um sich am Sams­tag für die Heim­nie­der­la­ge zu revan­chie­ren, braucht es nach der Mei­nung von Trai­ner Micha­el Haaß vor allem wie­der „die rich­ti­ge Ein­stel­lung und den Fokus auf die eige­nen Stärken“.

Der näch­ste Geg­ner des HC Erlan­gen ver­lor am ver­gan­ge­nen Mitt­woch das Schwa­ben­der­by gegen den TVB Stutt­gart mit 27:23 und ran­giert aktu­ell auf dem 16. Tabel­len­platz. Dass „die Gal­li­er von der Alb“ in die­ser Sai­son bereits eini­ge Aus­ru­fe­zei­chen set­zen konn­ten, spricht für ihre star­ke kämp­fe­ri­sche Lei­stung. Gegen Han­no­ver, Lem­go, Leip­zig und Min­den konn­te die Mann­schaft von Trai­ner Jens Bürk­le bereits Zähl­ba­res holen und auch beim Rück­run­den-Auf­takt Anfang März ver­lor der HBW nur hauch­dünn mit 25:26 gegen den TBV Lemgo.

„Das Spiel gegen Balin­gen ist vor allem nach der bit­te­ren Hin­spiel­nie­der­la­ge ein sehr wich­ti­ges für uns. Der HBW spielt sehr varia­bel und wird uns vor vie­le unter­schied­li­che Auf­ga­ben stel­len. Sie haben gute Wer­fer und zwei­kampf­star­ke Spie­ler in ihren Rei­hen und wis­sen genau, wie sie zu Hau­se im Abstiegs­kampf auf­tre­ten müs­sen. Dar­auf berei­ten wir uns vor“, so Micha­el Haaß vor der Abfahrt. Mit Mike Jen­sen ver­fü­gen die Schwa­ben über einen star­ken Rück­halt zwi­schen den Pfo­sten und auch im rech­ten Rück­raum müs­sen sich die Erlan­ger auf jede Men­ge Wurf­ge­walt ein­stel­len. Links­hän­der Vla­dan Lipo­vina zählt mit bis­her 91 Toren zu den fünf besten Feld­tor­schüt­zen der gesam­ten Liga und ist der Lei­stungs­trä­ger sei­ner Mann­schaft. Für den HC Erlan­gen wird es auch des­halb dar­auf ankom­men, in der Defen­si­ve wie­der sta­bil zu ver­tei­di­gen und sei­nen Geg­ner über die gesam­te Spiel­zeit unter Druck zu setzen.

Schieds­rich­ter der Par­tie zwi­schen dem HBW Balin­gen-Weil­stet­ten und dem HC Erlan­gen sind Mar­tin Thö­ne und Mari­jo Zupa­no­vic. Die bei­den Unpar­tei­ischen wer­den die Par­tie des 22. Spiel­tags um 18:15 Uhr anpfei­fen. SKY Sport 5 HD über­trägt das Spiel live.