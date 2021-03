Drei Sit­zun­gen des Bam­ber­ger Stadt­ra­tes fin­den in der kom­men­den Woche statt. Den Anfang macht am Diens­tag, 23. März, um 14.30 Uhr eine gemein­sa­me Sit­zung des Finanz­se­na­tes und des Sicher­heits- und Kon­ver­si­ons­se­na­tes. Hier wird das The­ma Medi­cal Val­ley Cen­ter Bam­berg behandelt.

Im Anschluss ab 16.00 Uhr tagt der Finanz­se­nat. Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem Unter­stüt­zungs­maß­nah­men für Ein­zel­han­del und Gastro­no­mie in Zei­ten von Coro­na, das Inve­sti­ti­ons­pro­gramm 2021 für die Bam­ber­ger Schu­len sowie die Gene­ral­sa­nie­rung der Klo­ster­an­la­ge St. Micha­el. Bei­de Sit­zun­gen fin­den im Hegel­saal der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le statt. Der Ein­lass beginnt bei der gemein­sa­men Sit­zung um 14.00 Uhr und bei der Sit­zung des Finanz­se­na­tes um 15.30 Uhr.

Am Mitt­woch, 24. März, um 16.00 Uhr fin­det sich der Stadt­rat in der Busi­ness-Lounge der Bro­se-Are­na zu einer öffent­li­chen Voll­sit­zung ein. Hier wer­den unter ande­rem fol­gen­de The­men behan­delt: Die Ände­rung der Geschäfts­ord­nung, die Wei­ter­ent­wick­lung der Post­hal­le sowie die Bestel­lung der Mit­glie­der des Bei­ra­tes für Men­schen mit Behin­de­rung. Der Ein­lass in die Busi­ness Lounge erfolgt ab 15.30 Uhr.

Auf­grund der aktu­el­len Situa­ti­on kommt es wei­ter­hin zu Beschrän­kun­gen der Besu­cher­zah­len. Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.