Das Impf­zen­trum Bam­berg führt für die über 80-jäh­ri­gen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in soge­nann­ten Spren­geln dezen­tra­le Imp­fun­gen durch. Die Erst- und Zweit-Imp­fun­gen in dem uns zuge­wie­se­nen Spren­gel fin­den in der Reg­nitz­A­re­na in Hirschaid statt.

Die Ter­min­ko­or­di­na­ti­on für die­se dezen­tra­len Imp­fun­gen orga­ni­sie­ren die jewei­li­gen Gemein­den selbst. Alle betrof­fe­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wur­den über die ein­ge­rich­te­te Impf­hot­line sowie die dezen­tra­le Durch­füh­rung der Imp­fun­gen schrift­lich infor­miert und die­se kön­nen sich wäh­rend der sonst übli­chen Sprech­zei­ten des Rat­hau­ses unter der mit­ge­teil­ten Impf­hot­line registrieren.

Um gera­de unse­re hoch­be­tag­ten Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­ger in die­sen schwe­ren Zei­ten zu unter­stüt­zen, haben sich Mit­ar­bei­te­rin­nen des Rat­haus­teams kurz­fri­stig bereit erklärt auch an die­sem Sams­tag und Sonn­tag von 09.00 bis 12.00 Uhr die Hot­line zu beset­zen. Die Tele­fo­ne ste­hen der­zeit nicht still.

Für das her­aus­ra­gen­de Enga­ge­ment mei­ner Ver­wal­tung möch­te ich mich an die­ser Stel­le herz­lich bedanken.

Tei­len Sie die­se Infor­ma­ti­on und unter­stüt­zen Sie die über 80-jäh­ri­gen Ver­wand­te und Bekann­te bei der Kon­takt­auf­nah­me ins Rathaus.

Blei­ben Sie gesund!

Ihr

Klaus Homann

Erster Bür­ger­mei­ster

Hin­weis: Wir möch­ten aus­drück­lich dar­auf hin­wei­sen, dass die­ser Impf­ter­min vor Ort aus­schließ­lich Per­so­nen über 80 Jah­ren vor­be­hal­ten ist. Alle wei­te­ren Personen(gruppen) bit­ten wir von tele­fo­ni­schen Nach­fra­gen abzu­se­hen, um die Ter­min­ver­ga­be an die Betrof­fe­nen nicht unnö­tig zu behin­dern. Vie­len Dank.