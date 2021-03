Der Ver­kehrs­aus­schuss des Stadt­rats befasst sich in sei­ner ersten Sit­zung im neu­en Jahr am Mon­tag, 22. März, um 14 Uhr, unter ande­rem mit dem The­ma der Umlauf­sper­ren an Rad­we­gen im Stadt­ge­biet. Außer­dem wird dem Gre­mi­um die Stra­ßen­ver­kehrs­sta­ti­stik 2020 und eine Über­sicht der im lau­fen­den Jahr zu erwar­ten­den Bau­stel­len im Stadt­ge­biet vor­ge­stellt. Die Aus­schuss­mit­glie­der wer­den den Umbau der Fuß­gän­ger­am­pel an der Königs­al­lee beim Hühl­weg in eine blin­den­ge­rech­te Licht­si­gnal­an­la­ge und die Schaf­fung eines neu­en Zebra­strei­fens in der Kulm­ba­cher Stra­ße auf Höhe der Ein­mün­dung Unte­res Tor dis­ku­tie­ren. Eben­falls auf der Tages­ord­nung steht das The­ma Geschwin­dig­keits­über­wa­chung durch die Stadt und die Ver­län­ge­rung der Betriebs­zei­ten der Ampel­an­la­ge an der Scheffelstraße/Dr.-Würzburger-Straße.

Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) zur Verfügung.