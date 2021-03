Mit der jün­ge­ren Genera­ti­on zuneh­mend in Aus­tausch zu tre­ten, gilt als eines der gro­ßen Anlie­gen von Flo­ri­an Wie­de­mann. Die jungen…

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 108,95 (Vor­tag: 108,95) und in der Stadt Bay­reuth 101,63…

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 108,95 (Vor­tag: 98,34) und in der Stadt Bay­reuth 86,92…

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 107,98 (Vor­tag: 107,02) und in der Stadt Bay­reuth 72,21…

Coro­na-Infek­tio­nen in Stadt und Land­kreis Bam­berg Zahl der Todes­fäl­le mit Coro­na steigt um 16 Die heu­ti­ge Coro­na-Sta­ti­stik weist für Stadt…

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 98,34 (Vor­tag: 114,73) und in der Stadt Bay­reuth 82,91…

Nach Appell des Spei­chers­dor­fer Gemein­de­rats: Imp­fun­gen für Lehr­kräf­te und Kita-Per­so­nal

Am Don­ners­tag und Frei­tag erhiel­ten die Lehr­kräf­te der Wer­ner-Porsch-Schu­le sowie das Per­so­nal unse­rer vier Kin­der­ta­ges­stät­ten in den Impf­zen­tren in Bayreuth…