Die Bas­ket­ball Cham­pions League hat die Spie­le gegen Sas­sa­ri und Sara­gos­sa neu terminiert

Bro­se Bam­berg trifft dem­nach am näch­sten Diens­tag (23. März, 18.30 Uhr) auf Casa­de­mont Zara­go­za. Eine Woche spä­ter (30. März, 20.30 Uhr) fin­det das Auf­ein­an­der­tref­fen mit ERA Nym­burk in Alek­sand­ro­vac statt. Zwei Tage dar­auf (1. April, 20 Uhr) emp­fängt Bro­se in hei­mi­scher Are­na Dina­mo Sas­sa­ri, ehe es am Don­ners­tag, 8. April (20.30 Uhr) zum letz­ten Play­off­spiel nach Sar­di­ni­en geht.

Dazwi­schen fin­den die Spie­le der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga gegen Ulm (27. März, 18 Uhr) und Ham­burg (4. April, 15 Uhr) statt.